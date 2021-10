Sugestão de Pauta: ‘Beco das Crianças’ será realizado neste sábado (30)

A 87ª edição do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto Masculino e 60ª Xadrez Feminino foram abertos oficialmente na noite dessa quinta-feira (28), no Hotel Fazenda Mato Grosso. O evento, que conta com a parceria da Prefeitura de Cuiabá, tornou a capital o local com a maior participação de jogadores já registrados. No total, foram 250 inscritos, sendo 50 residentes da Capital e 200 de várias partes do país.

O evento é organizado pela Empresa Contaud (Taça Contaud) e conta com a participação da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Os eventos irão terminar no dia 4 de novembro, e daqui, serão selecionados três jogadores que irão representar o Brasil em Moscou, na Rússia.

O prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Stopa, participou da abertura dos jogos e elogiou a Secretaria de Cultura pela organização. “Parabéns à secretária Carlina Jacob, pelo seu desempenho e compromisso com a cultura cuiabana e com o esporte. Quero agradecer a todos os organizadores e parabenizá-los por esse magnífico evento. Sejam bem-vindos a Cuiabá, que é uma cidade calorosa e gostosa de se viver. Sei que vocês vão estar aqui até o dia 4 de novembro. Fica aqui, a nossa torcida e que os classificados possam nos representar no ano que vem e trazer o título ao Brasil. Quero desejar um grande evento para vocês e aqueles 50 cuiabanos inscritos, embora tenhamos mais 200 irmãos que vieram de outros estados, mas, por ser prefeito de Cuiabá, tenho que torcer para que os cuiabanos ganhem esse campeonato”, disse o prefeito.

Um dos organizadores do evento, Luís Rodi, cita que o campeonato se tornou o maior do país. “Serão oito dias de jogos, para saber quem é o campeão e campeã brasileira de xadrez, tanto absoluto e feminino. Os três primeiros vão representar o país nas Olimpíadas de Moscou no ano seguinte. E quero lembrar a todos que esse é o maior evento do país. O último maior evento ocorreu em Brasília, com 85 jogadores inscritos na década de 80”, comentou.

A secretária Carlina Jacob destaca que o evento movimenta a economia da capital e coloca Cuiabá em destaque nacional. “É uma alegria muito grande, porque pela primeira vez foi um número grandioso, e o último foi pouco mais de 80 inscritos. Isso mostra a força de Cuiabá , a força do esporte e a força da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que coloca Cuiabá no topo e os olhos se voltam pra cá. Temos 200 participantes de fora que movimentam o comércio, restaurantes, lojas, hotéis , trazendo dinheiro novo e movimentando a nossa economia, trazendo energia novas”, concluiu ela.