Sugestão de Pauta: ‘Beco das Crianças’ será realizado no sábado (30)

O evento ‘Beco das Crianças’ será realizado no próximo dia 30 de outubro, no Beco do Candeeiro, no Centro Histórico de Cuiabá. A festa terá uma programação especial em comemoração ao mês das crianças, com apresentações artísticas, brinquedos lúdicos, oficinas, comilanças, além de outras atividades gratuitas para os pequenos se divertirem. As atividades terão início às 15h.

O evento é idealizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, com a parceria do grupo artístico Tibanaré. O fomento a valorização da cultura cuiabana é parte da gestão Emanuel Pinheiro.

No dia 30, também será promovida apresentação do Grupo musical Monofoliar, Theatro Fúria, Circo Leite de Pedras, bonequeira Juliana Graziela, membros do Circo Kroner, Grupo Musical Prato da Casa e a dançarina Mariana Laura.

O diretor do Grupo Tibanaré, Jefferson Jarcem, conta que a ideia é desenvolver atividades lúdicas para a criançada e apresentação do contador de histórias Maurício Ricardo, grupo Semente Ribeirinha, Ópera Ballet, Instituto Cultural Casarão das Artes e o Instituto Sementes Brasil.

“Vamos colorir o beco com encantamentos, não teremos pausa, o público vai ser envolvido com atividades lúdicas, festivas e afetivas, temos certeza que até os adultos acenderão suas infâncias”, comentou ele.

“Comemoraremos o mês das crianças com o Beco das Crianças, onde além das brincadeiras tradicionais, teremos contação de história e interpretações da História do Beco e de Cuiabá, colocando uma sementinha no coração das crianças pelas nossas raízes, história e tradição”, conta a secretária de Cultura, Carlina Jacob.

A Prefeitura de Cuiabá vem trazendo programações culturais no Beco do Candeeiro, localizado no Centro Histórico de Cuiabá, e as ações levam a um novo uso do histórico do beco. Todos os eventos realizados no local estão seguindo as orientações de medidas de biossegurança para evitar a proliferação do vírus da Covid-19.

Serviço:

Local: Beco do Candeeiro (entrada pela Prainha)

Dias: 30/10/2021

Hora: 15h às 20h