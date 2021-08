Sugestão de Pauta: ‘Blitz Ecológica de Conscientização’ contra queimadas será realizada sábado

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro lançou na manhã desta sexta-feira (06), na praça Alencastro, o Programa Municipal de Prevenção e Combate às Queimadas Urbanas de Cuiabá. Quatro viaturas – uma para cada região da cidade – foram entregues para reforçar o trabalho da Secretaria de Ordem Pública, por meio da Defesa Civil. Brigadistas voluntários de comunidades da zona rural e brigadistas mirins do Coxipó do Ouro receberam certificados de formação durante o ato. O Programa será executado conjuntamente pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Defesa Civil e Secretaria de Governo.

“Nesse momento festivo, sob o olhar simbólico dos grandes estadistas que fizeram a história da nossa capital imortalizados nestes bustos, saudamos mais uma ação que não deixa colocar Cuiabá como uma cidade omissa. Somos uma cidade de personalidade. Se acomodar não é o destino dessa gente extraordinária. A união da sociedade, a união da população cuiabana para o combate as queimadas, através dos poderes, das instituições, cada um fazendo a sua parte e nos unimos para proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas. Investir na Defesa Civil, na parceria com o Corpo de Bombeiros , é pensar na saúde das pessoas”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

Além de formar cidadãos no combate seguro ao fogo em regiões onde o acesso do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil pode ser mais demorado, o programa visa orientar as comunidades sobre os perigos de queimadas irregulares e também dando ferramentas práticas para a prevenção as queimadas.

“O Corpo de Bombeiros do Estado precisa do apoio dos municípios. As ações que estão sendo lançadas hoje, é bom que fique claro, já estão em andamento, não é um projeto que vai acontecer, a Prefeitura depositou apoio nas respostas do Governo aos incêndios urbanos no município de Cuiabá e arredores e isso já está acontecendo há vários dias. Nós estamos de forma correta lançando e informando a todos o que já deu certo, é fundamental a participação da Capital nas ações do Corpo de Bombeiros do estado. A participação da Prefeitura, dando reforço em viaturas, equipamentos e pessoal, bem como as horas delegadas potencializam a resposta do Corpo de Bombeiros. Enalteço a iniciativa das equipes do corpo de bombeiros militar da regional 1, bem como a diretoria operacional e o apoio da Prefeitura de Cuiabá, de maneira forte, entrando na prevenção e na resposta que é fundamental para o cidadão do município e entorno”, disse o coronel Ricardo Antônio Bezerra do Corpo de Bombeiros.

“É com muita dedicação e pensando no bem-estar das pessoas e do meio ambiente que executamos este Programa e todas as ações nele inseridas, desde a formação com as crianças até a entrega dos EPI’s. É pensando na Cuiabá do futuro, na cidade que a próxima geração merece que construímos maneiras de tornar o funcionamento da cidade mais sustentável, de conviver em harmonia com o meio ambiente”, disse o coordenador do Programa, Alex de Deus.

Cada região da Capital recebeu uma viatura e equipamentos à disposição até o fim do período de seca na Capital. A comunidade São Joaquim foi uma das que os moradores receberam formação de brigadistas voluntários. A professora aposentada Tania Vargas, 66 anos, moradora da comunidade há dois anos, contou que agora se sente mais confiante para lidar com possíveis situações de queimadas em sua chácara. “Ano passado queimou tudo e tentamos apagar o fogo do jeito que dava e com o que tinha, pegávamos galhos para abafar o fogo mais baixo, tudo muito instintivo. Agora temos o conhecimento e o equipamento adequado”. Alguns dos brigadistas voluntários estiveram presentes na solenidade desta sexta-feira (06), para receberem o certificado presencialmente.

“Estamos oferecendo à população cuiabana não só palavras, mas ações de preservação do meio ambiente. Um gestor que olha, não apenas para aquilo que é retórico, mas que compõe uma equipe que planeja e realiza”, disse o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales.

O diretor da Defesa Civil, José Pedro Zanetti, fez questão de ressaltar a importância da entrega das viaturas e equipamentos para sua equipe. “Graças ao nosso prefeito Emanuel Pinheiro, hoje nós temos viaturas completas, com tanque de 1000 litros, motobomba, abafadores e demais incrementos para combate. Duas carretas com motobomba, mangueira para apoio em queimada maior, tudo isso guarnecido pelos nossos 10 agentes da Defesa Civil, trabalhando como brigadistas do fogo para fazer o combate efetivo. Também estão chegando dois caminhões pipas que darão um suporte maior. Só temos que agradecer a esta gestão, ao prefeito, porque a Defesa Civil nunca esteve tão bem equipada como agora”, disse.

Durante o mês de agosto serão realizadas também blitzes ecológicas em pontos estratégicos de saída da cidade, com equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico disposta a conscientizar o cidadão a respeito das queimadas irregulares e de hábitos que podem causar queimadas acidentais, como por exemplo, jogar bitucas de cigarro pela janela do carro ao longo da rodovia.

“Essa é mais uma ação da Prefeitura de Cuiabá, que não fica apenas em frases, é humanizada, sim, é atuante sim, é compromissada sim com a nossa população cuiabana, seja rural ou seja urbana. Este é um compromisso com o meio ambiente. Agradeço a todos os brigadistas voluntários que estão compromissados com a nossa situação de seca, na prevenção das queimadas, para se evitar maiores prejuízos. Tudo isso é não chorar o leite derramado, são ações preventivas”, disse o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, Renivaldo Nascimento.

