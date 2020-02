SUGESTÃO DE PAUTA – Cohab Nova passa a contar com dois novos espaços de lazer

A população do bairro Cohab Nova, situado na região Oeste de Capital, terá novos espaços de lazer. Nesta quinta-feira (13), às 19h, o prefeito Emanuel Pinheiro entrega duas praças públicas para a comunidade. As áreas estão localizadas na Avenida Cuiabá e foram completamente transformadas, por meio de um trabalho coordenado pelas secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.

O primeiro espaço foi construído no entroncamento da avenida com as ruas Torixoréu e Jaraguari. No local, além da construção de todo calçamento, foi realizado também os trabalhos de pintura, arborização, instalação de bancos, lixeiras, iluminação de LED e uma academia ao ar livre. A segunda praça, no cruzamento com a Rua Itiquira, recebeu os mesmo equipamentos, com exceção da academia ao ar livre, que deu lugar a um playground.

A Prefeitura de Cuiabá tem expandido esses espaços ao longo da Capital, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde sua implantação, em 2017, esse trabalho já alcançou todas as regiões da cidade, com a construção e revitalização de praças ou parques municipais. O planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro é entregar, até dezembro de 2020, uma praça por semana.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de dois novos espaços de lazer

Local: Avenida Cuiabá, bairro Cohab Nova

Horário: 19h

Data: 13 de fevereiro, quinta-feira