Sugestão de Pauta: Emanuel Pinheiro entrega nesta quinta-feira, às 17h30, o maior CMEI da rede pública municipal

O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou durante sua quinta live realizada na noite desta terça-feira (1), que em breve serão adquiridas novas vans para atuarem no Sine da Gente, que integra o programa ‘Pra Frente Cuiabá’, uma iniciativa da gestão coordenada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico que visa fortalecer as atividades econômicas da Capital, considerando os impactos da pandemia do coronavírus.

O Sine da Gente atua com uma van itinerante que leva aos bairros da Capital serviços, como balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas do comércio local, carteira de trabalho digital e outros. Em 2021, foram realizados mais de 3,1 mil atendimentos, 245 empresas cadastradas e um total de 936 trabalhadores encaminhados para entrevistas. Ao todo, a van percorreu 39 bairros da Capital. Em janeiro, a van retomou as atividades e já está atendendo em diferentes bairros toda semana.

Para 2022, as projeções são ainda mais positivas com a retomada de projetos e a continuidade dos investimentos nas ações. No Sine da Gente, as ações serão ampliadas com aquisições de novas vans, além de mutirões em conjunto com as unidades do Sine no Coxipó ou no Shopping Popular.

“Até agora adquirimos apenas uma van, mas vamos adquirir mais porque foi um sucesso. Uma van era o projeto piloto, toda adaptada e com os profissionais qualificados. Essa van roda semanalmente em todas as regiões da cidade buscando nos estabelecimentos buscando as necessidades de empregos para ofertar as oportunidades a população que mora na região. Tinha muita gente que, por exemplo, mora no Pedra 90 e vinha buscar emprego aqui no Centro e não sabe que uma empresa na região está precisando de um trabalhador, então o Sine da Gente veio para dar mais comodidade e conforto, além de diminuir o custo do empresário e do trabalhador. Então, essas ações serão ampliadas e o Sine da Gente será um grande gerador de oportunidade de empregos e renda da nossa Capital”, disse o prefeito durante a live.

Dentro do Pra Frente Cuiabá, a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico também coordena o Agro da Gente, que garante apoio à agricultura familiar, qualificação técnica na produção do campo e incentivo para quatro cadeias produtivas: peixe, FLV (fruta, legume e verdura), frango e leite. Além da implantação do Banco de Alimentos, realização de feiras livres, Dia de Campo, do evento Peixe Santo e outras ações.

Dentre as ações também está o Cuiabanco, realizado em parceria com o SEBRAE visando melhorar a renda e a geração de empregos disponibilizando uma linha de crédito ao pequeno empreendedor com juros zero, oportunizando o crescimento da economia. Neste momento, a Secretaria também estuda o local em que será instalada a sede do Cuiabanco. Além do programa de Importação e Exportação, o IMEX Cuiabá, que deve atrair mais parcerias para ações de fomento ao investimento em qualificação e capacitação de empreendedores e implantar a Câmara de Comércio Exterior.

O programa também investe em qualificação com o Qualifica Cuiabá, idealizado pela primeira-dama, Márcia Pinheiro, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SESI, SENAI, SEBRAE e FECOMÉRCIO, com objetivo de desenvolver as habilidades dos cidadãos para o fomento na geração de renda familiar e na qualificação profissional para o mercado de trabalho. Mais de 3,5 mil mulheres já foram atendidas pelo programa. Além do Enem Digital 5.0, que prepara as pessoas que moram em Cuiabá, já terminaram o ensino médio e pretendem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que dá acesso as universidades.