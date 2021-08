SUGESTÃO DE PAUTA: Emanuel Pinheiro entrega nova iluminação de LED no campo de futebol do Arraial dos Freitas

Seguindo o plano de democratização do acesso ao lazer, o prefeito Emanuel Pinheiro entrega nesta quinta-feira (26) a reconstrução da iluminação do campo de futebol da comunidade do Arraial dos Freitas, localizada na região do Distrito do Coxipó do Ouro. Agora, o grande espaço conta o moderno sistema de lâmpadas de LED.

O trabalho no local foi efetuado por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), que instalou no campo seis postes de 15 metros e 36 refletores de 400w. Além disso, nas vias da comunidade também foi realizada a troca de 20 braços com lâmpadas comuns por lâmpadas de LED de 150w.

A obra demonstra o olhar sensível que a gestão Emanuel Pinheiro tem tido com as regiões mais afastadas da área central, especialmente as situadas na zona rural da Capital. Com a nova iluminação, a população local tem a oportunidade de desenvolver práticas esportivas no espaço durante o período noturno com mais qualidade e segurança.

O projeto de construção e revitalização de espaços de lazer vem sendo realizado desde o ano de 2017 e já resultou em mais de 120 entregas, somando ainda mais dois novos parques públicos. Levando em consideração somente o ano de 2021, o campo do Arraial dos Freitas é o 10º equipamento de lazer inaugurado pelo prefeito Emanuel Pinheiro em seu novo mandato.

