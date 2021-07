SUGESTÃO DE PAUTA – Emanuel Pinheiro entrega novo espaço de lazer para os moradores do Jardim Gramado

Em sua visita ao Hospital Municipal de Cuiabá – HCM “Dr. Leony Palma de Carvalho”, na última sexta-feira (9), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elogiou a estrutura e reconheceu a importância da unidade para a saúde pública da população mato-grossense. “São unidades como esta que devem ser fomentadas e o Ministério da Saúde tem apoiado e reconhece o esforço que o prefeito Emanuel Pinheiro fez para a edificação deste hospital, que beneficia não só os cidadãos de Cuiabá, Várzea Grande e todas as cidades circunvizinhas, mas do estado de Mato Grosso como um todo. O nosso compromisso é de fortalecer o sistema de saúde brasileiro e pôr fim ao caráter pandêmico da covid-19 para voltarmos a viver como sempre vivemos: felizes, sem máscaras e ajudando a construir esse grande país”, disse na ocasião.

O ministro percorreu os corredores do complexo hospitalar, juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro; o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho; o secretário municipal de Saúde, Célio Rodrigues; e demais autoridades e constatou de perto a qualidade dos serviços prestados aos pacientes. “Cumprimento a todos os profissionais de saúde que fazem este grande hospital, tão importante para a assistência à saúde, principalmente neste momento em que vivemos: uma emergência de saúde pública internacional, a pandemia de covid-19 que, há mais de um ano, vem infelicitando a nossa vida”, frisou.

O prefeito Emanuel Pinheiro destacou que é a segunda vez que o HMC recebe a visita de um ministro da saúde (a primeira vez foi na inauguração de 90 leitos de enfermaria, em 22 de abril de 2019, que contou com a presença do então ministro Luiz Henrique Mandetta) e que a vinda de Marcelo Queiroga ocorreu graças a uma articulação do deputado Emanuelzinho. “O ministro fez questão de conhecer esse cartão postal da saúde pública que é o HMC. Um orgulho para todos nós!”, disse Pinheiro.

A visita ao hospital foi um momento de emoção para o gestor, que lembrou de toda a trajetória para que o projeto se tornasse uma realidade. “O HMC é um pedaço de mim. Foi tanta dedicação, tanto trabalho, tanta luta para realizar esse sonho que até hoje eu fico emocionado quando entro aqui dentro. Eu cheguei a ter um gabinete aqui dentro para que pudesse cumprir todos os prazos, para que os recursos do programa Chave de Ouro, que o senador Wellington Fagundes e o então senador Blairo Maggi articularam para que desse certo. E hoje é a primeira vez que eu estou entrando no hospital depois que eu entreguei o HMC 100% em pleno funcionamento, no dia 18 de novembro de 2019. São quase 2 anos de uma unidade que salva vidas, que cuida de vidas, não só de Cuiabá, mas de todo o estado de Mato Grosso, que se transformou numa referência nacional, o maior hospital do estado, um orgulho para Cuiabá, um orgulho para Mato Grosso, um orgulho para mim e para toda a minha equipe, é um legado para a saúde pública”, enfatizou.

HMC

Inaugurado no dia 18 de novembro de 2019, após o prefeito Emanuel Pinheiro se articular junto à bancada federal e conseguir um aporte de R$ 100 milhões do governo federal, o Hospital Municipal de Cuiabá – HCM “Dr. Leony Palma de Carvalho” possui 315 leitos, sendo 178 de adultos, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados, 60 de UTI, 38 de Emergência, seis salas de cirurgia e 13 leitos RPA (recuperação pós-anestesia), além do ambulatório com mais de 13 das especialidades médicas mais procuradas pela Central de Regulação. Conta ainda com exames como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia e parque tecnológicos com equipamentos de última geração.

Além disso, o HMC também conta com urgência e emergência onde funciona o novo Pronto Socorro, dispõe de um heliponto para transferência de pacientes em estado grave e o transporte de órgãos com mais rapidez e segurança. Sem contar que se tornou referência nacional e internacional por meio do programa SOS AVC.

No primeiro quadrimestre de 2021, foram realizados no HMC 232.865 atendimentos, sendo 10.331 atendimentos de urgência e emergência, 3.092 internações de adultos, 522 internações pediátricas, 7.937 consultas ambulatoriais, 30.721 serviços de imagem, 177.880 análises clínicas e 2.382 cirurgias.

Com relação aos atendimentos de urgência e emergência, 79% são em pacientes de Cuiabá, 20% em pacientes de outros municípios de Mato Grosso e 1% em pessoas provenientes de outros estados. Quando às cirurgias, 59% são em pacientes da Capital, 40% em pacientes de outros municípios do estado e 1% em pessoas oriundas de outros estados. Em se tratando de internações (adulto e pediátrica), 67% são de moradores de Cuiabá, 32% de habitantes de outros municípios de Mato Grosso e 1% de pessoas de outras localidades.

O HMC finalizou o último ano classificado como “ótimo e bom” por 92% dos usuários atendidos pela unidade de saúde. A pesquisa de satisfação ouviu 3.222 pacientes homens e mulheres de 15 a 60 anos, entre os meses de janeiro a dezembro de 2020.