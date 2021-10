SUGESTÃO DE PAUTA – Emanuel Pinheiro entrega revitalização do Centro Comunitário do Altos da Serra I

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, convida para a live de abertura da maior maratona de inovação aberta do mundo: a 10ª Edição do Nasa Space Apps Challenge Cuiabá 2021”. O evento terá incício na noite desta sexta-feira (1), a partir das 20 horas, no Museu da Caixa D´Água Velha. A fim de manter as normas de biossegurança necessárias para evitar a propagação do coronavírus, o evento será transmitido em tempo real, pelos canais oficiais da Prefeitura de Cuiabá: Facebook: https://www.facebook.com/prefeituracba e Instagram: https://www.instagram.com/cuiabaprefeitura/.

O evento – que reunirá pessoas em diferentes segmentos e com anseio e vontade de criar soluções inovadoras para os desafios na terra e no espaço – será realizado no Museu da Caixa D´Água Velha, nos dias 2 e 3 de outubro. Para dar mais instruções aos participantes – que serão divididos em equipes – será ralizada uma live de Talk Ideação com Jeniffer Oliveira, no sábado (2), a partir das 9h. No período vespertino, será a vez do especialista Lucas Bernardinho que irá abordar o tema sobre Prototipação com o objetivo de facilitar o entendimento dos requisitos de uma aplicação. Além disso, ela permite apresentar conceitos e funcionalidades de um software.

No dia 3, domingo, das 9h às 15 horas, o assunto será sobre Pitch, sendo essa uma técnica utilizada para apresentar um negócio ou uma ideia de negócio inovador, para qualquer público, em uma fala concisa que pode variar de 30 segundos até 20 minutos.

Para quem tem interesse em criar soluções inteligentes ainda dá tempo de participar. A inscrição é gratuita e está aberta para qualquer pessoa com mais de 16 anos. Para quem tem idade inferior, a exigência é que a equipe seja formada juntamente com os pais e ou responsáveis.

Para se inscrever, basta acessar o instagram do evento https://instagram.com/nasaspacecuiaba?utm_medium=copy_link e fazer a inscrição. É importante que os interessados se inscrevam antecipadamente para participar de todas as informações antes do evento.