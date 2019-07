SUGESTÃO DE PAUTA: Leandro Karnal abre III Seminário da Educação Básica na segunda-feira

O III Seminário Educação Básica como Direito da Rede Pública Municipal de Educação de Cuiabá abre a partir desta segunda-feira (29) até quarta-feira (31), no Hotel Fazenda Mato Grosso, as atividades do segundo semestre letivo de 2019. Cerca de 4 mil profissionais da Educação de Cuiabá e especialistas da área vão discutir temas ligados ao processo educativo e conhecer as experiências exitosas realizadas pelas unidades educacionais e professores.

A palestra de abertura do evento, na segunda-feira (29), as 09:30 h, será proferida pelo Prof. Dr. Leandro Karnal, sobre o tema “A Escola Contemporânea e os desafios da humanização dos conhecimentos”. No mesmo dia, no período da tarde, a Profª. Drª. Barbara Cortella, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), fará às 14h, palestra sobre as Transições da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e o Processo de Alfabetização. No mesmo horário, às 14h, em outra sala, a Profª. Drª. Andrea Rosana Fetzner, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fala sobre a Aprendizagem nos Ciclos de Formação Humana.

O primeiro dia do evento termina com um Grupo de Trabalho (GT), às 18h, sobre Os Impactos Ambientais nos 300 anos da história de Cuiabá – Planejamento, com a Profª. Mª. Edilaine Maria Mendes, da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Francisca Arruda Martins.

Durante o seminário, temas importantes serão discutidos, visando o fortalecimento do processo formativo e trazendo elementos que contribuam com a reorganização da Política da Rede Municipal de Educação como a Infância, Currículo, Cultura e Conhecimento, Democracia, Inclusão e Formação Humana na Atualidade.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos disse que o grande desafio hoje dos gestores é garantir aos cidadãos o direito humano, social e universal à Educação e que o principal foco do seminário é reafirmar a Educação Básica como esse direito. “A Educação Básica deve ser compreendida a partir da construção de uma escola pública de qualidade, democrática e inclusiva e a Educação como um processo permanente fundamental para as relações sociais e um alicerce indispensável para que possamos exercer nosso direito à cidadania”, ressaltou.

Durante todo o seminário serão realizadas 11 palestras, oito grupos de trabalho (GTs), seis oficinas, além de sessão de pôsteres com a participação de professores de todas as modalidades de ensino.

Leandro Karnal

O professor e historiador Leandro Karnal é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é especializado em História da América. Foi curador de diversas exposições em São Paulo e colaborou na elaboração curatorial de museus entre eles o da língua Portuguesa em São Paulo. Graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e doutor pela Universidade de São Paulo (USP), Karnal tem publicações sobre o ensino de Historia, História da América e História das Religiões.

Barbara Cortella

Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFMT) na linha de pesquisa Culturas Escolares e Linguagens, Barbara Cortella é professora adjunta do Departamento de Ensino e Organização Escolar do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e líder do Grupo de Estudo e Pesquisa Linguagem Oral, Leitura e Escrita na Infância, e coordenadora do GT 10 Alfabetização, Leitura e Escrita da ANEPD Centro Oeste. É Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Entre 2011 e 2012 realizou estágio de doutorado (PDDE/CAPESP) na École de Hautes Études en Sciences Sociales em Paris (França) sob a coorientação do Prof. Jean Herbrard, no Centre de Reacherche sur le Brésil Colonial et Contenporain. É Mestre em Educação pela FFC-Unesp-Marília. Desde 2006 integra o Grupo de Pesquisa História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil e as equipes executoras dos Projetos Integrados de Pesquisa História do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Brasil.

Andrea Rosana Fetzner

Professora associada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/Unirio realizou estudos de Pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2015. Andrea Rosa Fetzner foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado/PPGEDU (2015-2018), Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação e Currículo – GEPAC (CNPq); Jovem Cientista do Nosso Estado (FAPERJ 2012-2014 e 2015-2018), Membro do Corpo Editorial das publicações Educação em Destaque, Revista de Educação do Vale do Arinos – RELVA e Raízes e Rumos. Organizadora da Coletânea Ciclos em Revista (WAK Editora). Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2007, mestre em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – (UNISINOS) em 1999 e licenciada em Ciências Sociais pela mesma Universidade (1991). Orienta pesquisas nos temas, ciclos de formação, metodologias de planejamento dialógico, currículo e interculturalidade, planejamento escolar e avaliação emancipatória.

Serviço

III Seminário Educação Básica como Direito da Rede Municipal de Educação de Cuiabá: Integrando Saberes

Data: 29 a 31 de julho

Horário: 07:30 às 21:30, no dia 29; das 07:30h as 18h no dia 30 e das 07:30h às 21h, no dia 31

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso

Programação do dia 29/07

(Obs: A assessoria de imprensa do Leandro Karnal comunicou que por motivos contratuais, o professor não concederá entrevistas e não será autorizado gravar a palestra)

Matutino

07:30h – Credenciamento

08:30h – Abertura oficial do evento

09:30h – Palestra Magna 1 – Tema: A Escola Contemporânea e os desafios da humanização dos conhecimentos

Palestrante: Prof. Dr. Leandro Karnal

Vespertino

13:00h – Credenciamento

14:00h – Palestra Magna 2 – Tema: Transições da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e o Processo de Alfabetização

Palestrante: Profª. Drª. Barbara Cortella (UFMT)

14:00h – Palestra Magna 3 – Tema: Aprendizagem nos Ciclos de Formação Humana

Palestrante: Profª. Drª. Andréa Rosana Fetzner (UFRJ)

Noturno

18:00h – GT1 – Tema: Os Impactos Ambientais nos 300 anos da história de Cuiabá – Planejamento

– Profª. Mª. Edilaine Maria Mendes – EMEB Profª. Francisca de Arruda Martins