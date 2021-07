SUGESTÃO DE PAUTA – Pinheiro participa de ato que fortalece apoio à chegada da ferrovia em Cuiabá

Como presidente eleito do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro, participa nesta terça-feira (20) da assinatura do manifesto de apoio a Lei Estadual 685/2021. A legislação trata da expansão do sistema ferroviário no estado de Mato Grosso.

Contando com o apoio do Fórum Pró-Ferrovia em Cuiabá, que tem como presidente o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, o manifesto tem como objetivo fortalecer a luta pela implantação a infraestrutura ferroviária na Capital.

O ato ocorre às 14h, no auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação. Além do prefeito Emanuel Pinheiro e do secretário Francisco Vuolo, o evento deve contar ainda com a presença do senador Wellington Fagundes, do deputado federal Emanuel Pinheiro (Emanuelzinho) e dos 18 integrantes do Fórum Pró-Ferrovia.

SERVIÇO

Assunto: Manifesto de apoio à chegada da ferrovia em Cuiabá

Local: Auditório Maestro China, na Secretaria Municipal de Educação (R. Diogo Domingos Ferreira, 292 – Bandeirantes)

Horário: 14h

Data: 20 de julho, terça-feira