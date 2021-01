SUGESTÃO DE PAUTA: Prefeito apresenta Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19

Quando falamos em férias, em fazer uma viagem de turismo, conhecer algum lugar, na maioria das vezes pensamos em sair de onde estamos, em conhecer novas paisagens. A Secretaria Municipal de Turismo quer mostrar aos cuiabanos que há sempre o que se descobrir em Cuiabá e que é possível ser turista em sua própria cidade.

Para isso, a Pasta trabalha na revitalização de museus, criação de feiras, aplicativos que funcionem como guias pela cidade e novas rotas de visitação, como por exemplo, um passeio de barco da Orla do Porto até a comunidade São Gonçalo Beira Rio para um almoço.

“Trabalhar com turismo é trabalhar com sonhos. Os serviços não vendem só produtos. Vendem expectativas, vendem experiência e por isso temos que pensar na renovação constante, ter sempre uma nova perspectiva. Estamos trabalhando em ações que possamos aproveitar o que já temos, de equipamentos públicos e também o que o povo cuiabano tem de melhor para oferecer, a nossa cultura é muito rica, temos muito a explorar e estamos colocando as ideias no papel para num futuro breve as colocarmos em prática”, declarou a secretária de Turismo, Iracilda Campos.

Diante do cenário de pandemia da COVID-19, a Secretaria de Turismo trabalha para fomentar o setor, seguindo todas as recomendações de biossegurança, pensando sempre na saúde pública em primeiro lugar.

Uma das ideias da Pasta, é criar um aplicativo de celular que apresente o mapeamento dos pontos turísticos da cidade, por exemplo, com informações atualizadas de cada museu, igreja, as história de monumentos símbolos da cultura local, como de Maria Taquara. A ideia é abrir o leque de opções de entretenimento que a cidade pode oferecer, com a rapidez que só a tecnologia pode proporcionar.

Revitalizar os pontos de atendimento físico ao turista é outra ação importante que a Pasta se debruça para atender. A ideia é reformar o Centro de Atendimento ao Turista da Praça Rashid Jaudy, no centro da Capital, reabrir o CAT no aeroporto de Várzea Grande, em parceria com o município vizinho e fomentar ainda mais a participação em eventos do CAT Móvel, que já existe.

A revitalização do Museu do Rio e da Caixa D’água também estão em andamento. O objetivo, é preparar esses locais para receber feiras e eventos, no pós pandemia, com participação de entidades culturais.

Estes são projetos a serem discutidos juntamente com as entidades e associações locais do setor de turístico para a nova gestão Emanuel Pinheiro, com metas de execução de curto, médio e longo prazo, utilizando os equipamentos públicos existentes, diminuindo assim os custos orçamentários.