SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeito e primeira-dama participam do lançamento do projeto “Qualidade de Vida na 3ª Idade”

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e a primeira-dama Márcia Pinheiro participam do lançamento do projeto “Qualidade de Vida na 3ª Idade”, que acontece nesta segunda-feira (26), às 14 horas, na Associação de Idosos Menino Jesus do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

O projeto visa criar um ambiente de socialização para os idosos onde serão ofertadas aulas de bordado, tricô, pintura em tecido, confecção de bonecas e coral. Essas atividades serão oferecidas nas associações com aulas programadas até o mês de dezembro.

Serão contemplados 350 idosos de cinco Associações, sendo elas: Associação Menino Jesus, do bairro Jardim Vitória, Associação de Idosos do Novo Milênio, Associação de Idosos Catita, do bairro Nossa Senhora Aparecida e Associação Mato-grossense Pró Idosos, no bairro Poção e Associação Coração de Mãe, no Grande Terceiro.

A Prefeitura de Cuiabá é parceira do projeto que tem como principal idealizador o Instituto Atitude por meio do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso (Fumapi) e Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi). “A primeira-dama Márcia Pinheiro apoia o Fundo dando estrutura de trabalho para captação de recursos, como nesse caso que foi uma destinação da rede Energisa, no ano passado, e agora está sendo aplicado nesse projeto”, destacou o presidente do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) Jerônimo Urei.

SERVIÇO

O que: Lançamento do projeto “Qualidade de Vida na 3ª Idade”

Onde: Associação de Idosos Menino Jesus

Data: 26/08/2019

Horário: 14 horas

Endereço: Rua 22 quadra 42, lote 04 – Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá