SUGESTÃO DE PAUTA -Prefeito Emanuel inaugura nova sede da Subprefeitura do Distrito do Sucuri

Dando seguimento aos trabalhos previstos no Plano de Ação do Turismo, as tratativas para a obra de recuperação e revitalização da Praça José Rachid Jaudy, onde funcionava o Centro de Atendimento ao Turista- CAT, localizado no coração da capital, na Isaac Póvoas, já está na fase da licitação e alocação de recursos orçamentários. Com a aprovação por parte do chefe do Executivo Municipal, foi feito o encaminhamento nessa semana, ao vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, do projeto arquitetônico para as complementações necessárias para licitação da obra e assinatura da ordem de serviço.

“É a primeira vez que estamos elaborando uma política municipal do turismo. Essa uma das metas da minha gestão, fortalecer o potencial turístico da capital, transformando a capital de Mato Grosso como um dos centros atrativos de visitação. Cuiabá tem muitas belezas naturais que precisam ser exploradas”, afiançou o prefeito Emanuel Pinheiro. O Plano de Ação foi apresentado ao Conselho Municipal no dia 05 de julho e aprovada pelo prefeito Emanuel Pinheiro no dia 16 do corrente mês.

“Esse projeto conta com uma atenção especial do nosso prefeito e tem como principal incentivadora a primeira-dama Márcia Pinheiro. É um local que tem um cunho histórico importante, pois abriga o monumento do ex-governador e militante Dante Martins de Oliveira”, disse o secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves.

O projeto arquitetônico da praça Rachid Jaudy, acrescentou o secretário, irá abrigar atividades turísticas e culturais, com conceito multiuso. Terá iluminação com lâmpadas de LED, fonte luminosa, bancos, árvores, dentre outros atributos. “A praça Rachid Jaudy será referência na capital nesse quesito de espaços públicos, unindo tecnologia e sustentabilidade, sendo essa uma das marcas da gestão”, comentou Oscarlino.