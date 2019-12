SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeito Emanuel Pinheiro inaugura mais um Centro Municipal de Educação Infantil

11/12/2019 1

A ação de conscientização ambiental ‘Lixo Zero’, promovido pela Educação Ambiental da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, está sendo realizada em 13 escolas da rede pública municipal de Várzea Grande. Os alunos das EMEBs Rita Auxiliadora de Campos; Maria Toledo Areias; Ary Leite de Campos; Irenice Godoy de Campos; Júlio Domingos de Campos; Mamed Untar; Honorato Pedroso de Barros; Eliza Maria da Silva; Paulo Freire; Lenine de Campos Póvoas; Juvenilia Monteiro de Oliveira; Vereador Zeno de Oliveira e Apolônio Frutuoso da Silva participam da ação.

A atividade consiste no trabalho das equipes de estudantes que realizam a coleta de resíduos no entorno das escolas, dentro do projeto ambiental, com ajuda da comunidade e instrutores. De acordo com o coordenador da Educação Ambiental, professor Vagner César Barros, essa ação faz parte de práticas simples que, internalizadas acabam criando nos alunos hábitos e comportamentos de respeito ao ambiente onde vivem , seja na escola ou em sua residência contribuindo assim para territórios mais saudáveis, proporcionando a redução do mosquito Aedes aegypti e consequentemente, menos casos de dengue, zika virus e chikungunya na comunidade.

Barros explicou que a ação ‘Lixo Zero’ foi fomentada a partir das experiências exitosas apresentadas pela realização do Projeto ‘3Rs’ “ Reciclar é bom, reutilizar é melhor e reduzir é melhor ainda”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, com a participação de dez escolas da rede municipal, que ao longo do ano, desenvolveram atividades pedagógicas, de estudo, pesquisa em sala de aula, de campo e visitas a empresas, com a finalidade de refletir sobre a sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os projetos integradores têm como objetivo tornar a aprendizagem da educação ambiental dos alunos mais concreta possibilitando a ligação entre diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento e os conecta a situações vivenciadas pelos alunos em suas comunidades a fim de que o conhecimento faça sentido em sua vida.

Para o secretário Silvio Fidelis, as questões do resíduo (lixo que pode ser reciclado ou reutilizado) e rejeito (lixo que no momento não possui possibilidade de reuso) é uma preocupação na construção de territórios saudáveis e sustentáveis diante do resultado do levantamento em 2017 feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE ) em média 387 kg por ano habitante em nosso país.

“A partir dos resultados positivos apresentados pelo Projeto 3 Rs, que visa levar para dentro da sala de aula a reflexão a respeito da redução no consumo dos diferentes tipos de resíduos, reciclagem, reutilização e compostagem, considerados cada vez mais urgente e importante para a comunidade escolar a diversificação das ações pró meio ambiente, pois o futuro da sociedade depende da relação harmoniosa entre a natureza, o homem e dos recursos naturais disponíveis” declarou Fidelis.

O Projeto LEVO – Local de Entrega Voluntária de Óleo, também está sendo promovido em 13 escolas em Várzea Grande em parceria com a empresa Teoria Verde e tem como foco a correta destinação de óleo de cozinha usado que, se descartado de forma incorreta ou diretamente na natureza, pode contaminar o solo e a água, causando sérios problemas a população.

