SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeito entrega Beco do Candeeiro totalmente revitalizado nesta sexta-feira (14)

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realiza nesta sexta-feira (14) reunião para o realinhamento do Plano Estratégico de Cuiabá para o período 2021-2030. O encontro tem como objetivo debater, entre outros assuntos, os resultados dos indicadores obtidos na gestão e discutir propostas para a elaboração do novo plano. A reunião será reailzada no Palácio Alencastro com todo secretariado (que vai participar da reunião de forma online).

“A desses encontros que conseguimos elencar as necessidades e os objetivos a serem alcançados. Toda secretaria deve trabalhar de forma alinhada com o Plano de Governo”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Para a efetiva redefinição, pontuou Pinheiro, se faz necessário contemplar as intenções do Plano de Governo (2021-2024), as demandas dos conselhos de políticas públicas, as metas previstas para os próximos dez anos, bem como as metas contidas no Pacto do Milênio, onde figuram os indicadores contidos nos objetivos do desenvolvimento sustentável.

“O nosso intuito é continuar avançando no desempenho dos nossos resultados à sociedade cuiabana, de forma estratégica e com a cultura organizacional, refletido em nossos valores para que o sucesso seja amplo, ao encontro da nossa visão de futuro”, concluiu.