SUGESTÃO DE PAUTA: Prefeito entrega mais de 2 km de pavimentação no bairro João Bosco Pinheiro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrega nesta quarta-feira (12) a primeira obra de pavimentação do ano de 2022. A solenidade de inauguração acontece, às 19h, no bairro João Bosco Pinheiro, situado na região Norte, que foi beneficiado com 2,14 quilômetros de pavimentação, por meio do programa Minha Rua Asfaltada.

Além do asfalto, a obra no João Bosco Pinheiro, também contou com a construção de meio-fio e calçada, além da implantação em todas as vias da rede de drenagem de águas pluviais, estrutura responsável por evitar alagamentos e garantir maior durabilidade ao pavimento. No total, foram investidos R$ 2.885.167,24 na melhoria da infraestrutura.

O processo de universalização da pavimentação é uma marca da gestão Emanuel Pinheiro que, nos primeiros quatro anos à frente da Prefeitura de Cuiabá, alcançou mais de 300 quilômetros de asfalto novo construído. Em seu segundo mandato, esse trabalho continua a todo vapor chegando a cerca de 66 quilômetros entregues, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de pavimentação

Local: João Bosco Pinheiro

Horário: 19h

Data: 12 de janeiro, quarta-feira