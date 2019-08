SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeito entrega nova sede de escola no Cinturão Verde neste sábado (31)

O prefeito Emanuel Pinheiro entrega neste sábado (31), às 09h, no Cinturão Verde de Cuiabá, mais uma unidade da rede municipal de Educação. As obras da nova sede da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza tiveram início em agosto de 2015 e foram retomadas e finalizadas na gestão Emanuel Pinheiro.

A unidade tem matriculados 346 alunos, da Pré-Escola até o 6º Ano do Ensino Fundamental, que ganharam ainda uma quadra poliesportiva. Com a inauguração, o prédio onde funcionava a escola do campo, que fica ao lado da nova sede, será reformado.

A nova sede da unidade, com 867 m2, foi construída num terreno de 1.129,64 m2 e possui Diretoria, Sala dos Professores, Arquivo, Almoxarifado, sanitários (feminino e masculino), Pátio coberto, Área de serviço, Vestiário, Depósito, Despensa, Cozinha, seis (6) salas de aulas, Biblioteca/Informática e Sala de Recurso Multifuncional. Um investimento total de R$ 1.559.375,20, viabilizado com recursos do Governo Federal e contrapartida do Município.

Com a inauguração, a unidade recebeu novos mobiliários e equipamentos pedagógicos além de oito (8) aparelhos de ar condicionado do Programa Climatizar é Humanizar, nas seis salas de aulas, diretoria e sala dos professores.

Neste sábado, será também entregue oficialmente à comunidade, as obras da quadra poliesportiva da unidade educacional. Com 627 m2, a quadra poliesportiva ocupa um terreno de 792 m2, totalizando um investimento de R$ 411.458,04, recursos do Governo Federal e contrapartida do Município, do programa que prevê a construção de quadras em várias regiões do Brasil, visando atender à necessidade de espaços adequados as práticas esportivas nas escolas públicas.

SERVIÇO

Inauguração da EMEBC Herbert de Souza e entrega da quadra poliesportiva

Data: sábado, 31/08

Hora: 9h

Local: Avenida Rotatória, s/n, Cinturão Verde.