SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeito faz assinatura eletrônica de posse e dá sequência a Papel Zero

O prefeito Emanuel Pinheiro assina os atos de nomeação e convocação de posse dos aprovados no concurso da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano nesta quinta-feira (30). A assinatura, feita eletronicamente, está em consonância com as metas de sustentabilidade e economia seguidas pela gestão e fazem parte do inédito programa Papel Zero. A cerimônia acontece às 9h no Salão Nobre da Prefeitura de Cuiabá.

O programa foi concebido em três etapas, começando pela virtualização dos processos de aposentadorias e pensões e passando pela virtualização de processos relativos aos direitos e solicitações dos servidores ativos. A última delas consiste no atendimento das demandas dos cidadãos.

Pinheiro destaca que o Papel Zero já faz parte da rotina de servidores da Secretaria de Gestão, além das áreas de recursos humanos das secretarias de Educação e Meio Ambiente. “Em breve estenderemos o serviço ao cidadão, que poderá emitir seus alvarás, licenças e notificações em ambiente virtual. Isso vai evitar filas, deslocamento e perda de tempo”, diz.

Dentre as principais vantagens da proposta se destacam a redução na emissão física de documentos e o aumento no controle dos trâmites. “Estas assinaturas, portanto, simbolizam avanço na construção de uma administração sustentável, ágil e econômica. Vale ressaltar ainda que, assim, tornamos os processos mais transparentes, aumentando a segurança e economia para os cofres públicos.”

Com relação à posse, foram ofertadas 288 vagas especificamente para atender à demanda da pasta social do Município. Esse foi o primeiro concurso público da pasta de Assistência Social do Município. O concurso foi destinado a selecionar candidatos para assumir cargos efetivos e para formação de cadastro reserva. Com a convocação, os candidatos devem observar os documentos e exames médicos necessários descritos no ato de convocação.

A lista dos aprovados foi divulgada no dia 30 de dezembro, no Diário Oficial n° 1810 e o prazo de entrega do documento e laudo médico é de 30 dias, contatos a partir da data de publicação da nomeação. Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas (horário local).

Serviço

O que: Assinatura da posse dos aprovados no concurso da Secretaria de Assistência Social – Papel Zero

Quando: Às 9h de quinta-feira (30)

Onde: Salão Nobre da Prefeitura de Cuiabá