SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeitura de Cuiabá entrega tablets para Agentes Comunitários de Saúde nesta terça, 04

O prefeito Emanuel Pinheiro realiza, nesta terça-feira (04), a entrega de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS.

Com a entrega dos equipamentos eletrônicos que acontecerá no auditório da Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE) às 8h, os servidores passarão a atuar por meio do Sistema E-SUS do Ministério da Saúde durante as visitas.

O suporte sistêmico e tecnológico vai auxiliar na formação de um banco de dados e na gestão das informações da Atenção Básica nos quais incluem prontuários eletrônicos para marcação e celeridade nas consultas e exames. Além disso, a ferramenta possibilitará a formação de um banco de dados onde serão classificadas por área de residência, idade e até problemas de saúde.

“Com os tablets a SMS poderá destinar ações e eventos de acordo com as carências diagnosticadas em cada comunidade, e ainda ter maior controle das doenças com mais incidências no município e da quantidade de pacientes”, frisou o secretário de Saúde, Luiz Antônio Pôssas de Carvalho.

Além dos tablets a SMS entrega um kit contendo uniformes, boné e protetores solares.

Além do prefeito Emanuel Pinheiro e secretário de Saúde, estarão presentes demais secretários da gestão e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Guilherme Maluf.

SERVIÇO

O que: Entrega de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS

Quando: terça-feira (04), 8h

Onde: Auditório da Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE) – R.Conselheiro Benjamin, R. Eng. Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, 01 – Centro Político Administrativo