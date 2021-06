SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeitura de Cuiabá inaugura nova loja de atendimento da Águas Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro entrega nesta quarta-feira (2), às 9 horas, as obras de reforma geral da primeira Escola Cívico Militar da rede pública municipal de Ensino. A ECIM Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Coxipó, atende 544 estudantes do Ensino Fundamental – dos 6º, 7º, 8º e 9 º Anos, totalizando 16 turmas.

Em 2018, após uma forte chuva, parte do teto da escola desabou e o prédio foi interditado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Por causa de problemas estruturais os estudantes passaram a ocupar salas móveis.

Com a reforma, iniciada em junho de 2019, foi feito um reforço na estrutura com novos pilares e as paredes comprometidas foram reconstruídas, resolvendo os problemas estruturais.

Também foram trocadas a cobertura e o forro, as instalações elétricas e o sistema de hidrantes. A unidade foi totalmente pintada e os revestimentos cerâmicos trocados, ganhou novos equipamentos de acessibilidade, sistema de iluminação (de led), calçamento externo e piso tátil. Toda a área de cozinha e despensa readequada e construída uma nova área de descanso para os funcionários, além de novos abrigos de lixo e gás.

A comunicação visual da unidade foi reorganizada e instalado um novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e um novo acesso interno para os alunos.

Os vestiários e a quadra poliesportiva foram revitalizados.

Na parte externa a unidade recebeu novo paisagismo e uma nova área do estacionamento.

Novos espaços

Com a reforma geral a área construída que era de 3.099,84 m² passou para 3.105,31 m². A escola ganhou novas estruturas como sala da coordenação militar; despensas separadas para produtos secos e refrigerados; Depósito de Material de Limpeza (DML) no pavimento superior e praça interna entre os blocos.

Além das salas de aulas a ECIM Profª Maria Dimpina Lobo Duarte possui duas salas multifuncionais para o atendimento de 27 crianças com deficiência (cadeirantes, deficiência auditiva, TDH, Autista, e outros); duas salas de apoio, Biblioteca e Sala de Informática.

A unidade ganhou novos móveis de escritório, carteiras escolares, quadros de vidro, utensílios e equipamentos de cozinha e 20 novos aparelhos de ar condicionado, do programa Climatizar é Humanizar, sendo: 10 de 36 mil BTUs, 4 de 24 mil BTUs, 4 de 9 mil BTUs e 2 de 18 mil BTUs.

Atividades pedagógicas

A escola cívico militar possui uma matriz curricular diferenciada em relação as demais unidades da rede. Além do currículo comum, no curriículo diversificado são desenvolvidos o Projeto Valores, natação e judô; técnicas de redação; Educação Ambiental; Tecnologias (Espaço Maker); banda/fanfarra, danças, siriri e cururu e Educação Moral e Cívica.

Durante a pandemia, com a suspensão das atividades presenciais nas unidades educacionais e a implementação do ensino remoto, a unidade reforçou o sistema de monitoramento da participação dos estudantes, com o auxilio dos militares na busca ativa. Resultado, 96% de devolutiva das atividades por parte dos estudantes.

Projeto Valores

O Projeto Valores é uma iniciativa que visa implementar atividades para o desenvolvimento de valores em educação. O projeto tem como objetivo desenvolver virtudes por meio de valores éticos tendo com a finalidade de preparar o estudante para o exercício da cidadania.

Nesse sentido nos horários normais de aulas e semanalmente são desenvolvidas atividades lúdicas, reflexivas e conceituais realizadas de forma individual e coletiva.

Serviço:

Entrega das obras de reforma geral da ECIM Profª Maria Dimpina Lobo Duarte

Data: 1º de junho

Hora: 9 horas

Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 4695, Coxipó da Ponte