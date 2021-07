Prefeitura e FIEMT inauguram novo polo de vacinação

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), disponibiliza um novo polo de vacinação contra a covid-19, voltado especificamente para os trabalhadores da indústria, que passará a funcionar nesta quinta-feira (8), às 9 horas, no SENAI do Distrito Industrial.

Os trabalhadores da indústria estão contemplados como grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde, que estipulou a meta de 19 mil vacinados neste público, em Cuiabá. Apesar de ter um polo específico, os trabalhadores da indústria também poderão se vacinar nos demais polos, a partir da sexta-feira (9).

O prefeito Emanuel Pinheiro comemorou a abertura de mais um polo, com a parceria do setor produtivo. “Mais uma vez, a indústria vem mostrar a sua força não só na economia, mas na sociedade como um todo, através da FIEMT, que tem sido uma grande parceira nessa corrida pela imunização em Cuiabá. Com certeza, conforme a nossa gente for vacinada, especialmente a população economicamente ativa, a economia vai se reerguendo, se recuperando e, principalmente, nossos pais e mães de família cuiabanos terão mais tranquilidade e segurança para trabalhar”, afirma.

Para Gustavo de Oliveira, presidente do Sistema Fiemt e diretor do Sesi Mato Grosso, a vacinação dos profissionais da indústria foi incluída no PNI como forma de reduzir o impacto da pandemia na produção de artigos essenciais, desde alimentos a produtos de higiene, passando pela prestação dos serviços de utilidade pública, como fornecimento de energia e água. “O Sesi segue dando todo o apoio possível ao bom andamento da vacinação, apoiando a Prefeitura com a estrutura de mais um posto, no Senai Distrito Industrial, e auxiliando as indústrias no cadastramento. Acelerar a imunização é o principal caminho para superarmos a pandemia. Por isso é fundamental que todos façam o cadastro, compareçam ao posto na data agendada e recebam a vacina que estiver disponível, pois todas são eficazes e seguras”, assevera.

O pré-cadastro dos trabalhadores da indústria foi liberado no site https://cadastro.vacinacuiaba.com.br/ há pouco mais de uma semana. Aqueles que já fizeram essa etapa do processo, devem estar atentos ao site e consultar o cadastro para verificar o agendamento. Quem ainda não se cadastrou, precisa acessar o site, clicar em pré-cadastro, preencher todos os campos obrigatórios e enviar o cadastro. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina.

Ao ser agendado, o trabalhador da indústria deverá levar o QR Code impresso assinado e carimbado pela chefia imediata, cópia da carteira de trabalho ou holerite comprovando o vínculo com a empresa, documento oficial com foto e deve estar com o cartão SUS atualizado. Para este público será levado em conta o local de trabalho, ou seja, serão vacinados os trabalhadores de indústrias localizadas em Cuiabá.

Serviço

O quê: Inauguração do polo de vacinação do SENAI Distrito Industrial

Quando: Quinta-feira (8), às 9h

Onde: Senai Distrito Industrial – Av. A, 956 – Distrito Industrial, Cuiabá