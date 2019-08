SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeitura homenageia Corumbá com monumento em alusão a cultura pantaneira

Alunos da EMEB Dep. Ulisses Guimaraes, localizada na Regional Norte da Capital, começaram a semana com muita atividade. Um evento na escola serviu para marcar as comemorações do dia do soldado (25 de agosto). Na programação, gestores do Bom de Bola, Bom de Escola da Prefeitura de Cuiabá, falaram sobre o programa que está abrindo novas inscrições. Além disso, os alunos puderam assistir à apresentação da Banda Marcial da Marinha.

Interessados, os alunos assistiram a palestra dos ex-jogadores de futebol profissional, Luis Carlos Beleza e Julio Cesar, este último que já defendeu a seleção brasileira de futebol. Ao todo, estão sendo abertas 158 novas vagas no programa, para as modalidades de futebol e futsal nas quatro regionais onde ele é desenvolvido, nos bairros Pedra 90, Dom Aquino, Coophamil e CPA. “Acho que a vivência que a gente tem como jogador de futebol serve como uma ferramenta, na orientação das crianças e adolescentes, para que tenham princípios que devem ser mantidos como cidadãos”, disse Julio César. “É logico que aqueles que tiverem talento e quiserem seguir dentro da modalidade, vamos orientar da melhor maneira possível”, explicou o ex-campeão mundial.

O programa atende a cerca de 800 alunos matriculados na rede pública municipal de Cuiabá, na faixa etária dos 6 aos 14 anos. As novas vagas estão divididas da seguinte forma: 53 para a modalidade futsal e 105 para o futebol. No bairro Pedra 90, estão sendo ofertadas 12 vagas para o futsal e 30 para o futebol. No bairro Dom Aquino são 17 vagas para o futsal e 31 para o futebol. No Coophamil, 18 vagas para o futsal e 29 para o futebol enquanto que no polo do CPA, onde a escola está localizada, estão abertas seis vagas para o futsal e 15 para o futebol.

DIA DO SOLDADO

Em comemoração ao dia do soldado (25 de agosto), além da presença dos craques do futebol, numa parceria com o Instituto Caixeta e a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, os alunos puderam cortar cabelo e assistiram a apresentação da Banda Marcial da Marinha do Brasil, radicada em Ladário, no Mato Grosso do Sul, e ligada a Capitania dos Portos em Cuiabá, através do 6º Distrito Naval.

A banda está em Cuiabá por ocasião dos 300 anos da cidade e para a inauguração do busto do Almirante Tamandaré, na praça do Porto, nesta terça-feira (27). Na apresentação, a banda tocou Michel Jackson, os hinos nacional e da Marinha do Brasil. “Educação e Civismo nas escolas é uma das principais ações da banda da Marinha de Ladário, com o projeto chamado EDUCIPAN, que leva educação e civismo para as comunidades pantaneiras”, explicou Juliana Affi, primeiro tenente da corporação ao contar que a banda existe há mais 40 anos e é formada por 23 fuzileiros navais.

O evento cívico, cultural e esportivo, segundo a diretora Sandra Aparecida Moraes, faz parte do projeto Além do Horizonte, desenvolvido pela unidade educacional para fortalecer a parceria com a comunidade. “Com a aproximação da semana da pátria, achamos importante para a escola, realizarmos a atividade e, com isso estamos reativando o projeto, para fortalecer nossas parcerias e a comunidade”, explicou a diretora da EMEB Deputado Ulisses Guimarães, Sandra Aparecida Moraes.