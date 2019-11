SUGESTÃO DE PAUTA – Prefeitura homenageia incentivadores do esporte em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado (30), o “Dia D” da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Esta fase da campanha, que começou no dia 18 de novembro, contempla adultos não vacinados de 20 a 29 anos. Os que comparecerem receberão doses da Duplo Viral que protege contra o Sarampo e a Rubéola.

De acordo com a Responsável Técnica (RT) de Imunização da Secretaria de Saúde de Cuiabá, Sandra Horn, o público-alvo foi definido com base no calendário nacional de vacinação. E ainda nas idades pontuadas pelos boletins epidemiológicos como mais susceptíveis a desenvolverem a forma grave da doença, podendo inclusive levar à morte.

“Além da idade prevista no calendário nacional de vacinação, o Ministério da Saúde considerou as idades que, segundo as notificações da vigilância epidemiológica, apresentaram maior incidência em desenvolver casos mais graves onde a possibilidade de óbitos é de 0,80 por 100.000 habitantes”, explicou Horn.

Apesar do público alvo da segunda etapa ser adulto, a vacinação para as crianças ainda está valendo. Crianças de seis meses a menores de cinco anos que não receberam nenhuma dose também poderão ser vacinadas no “Dia D”. Para esta faixa etária é destinada a vacina Tríplice Viral, que além do Sarampo, protege contra a Caxumba e a Rubéola.

Em toda a cidade estarão funcionando 67 salas de vacinas, incluindo três na área rural – no Distrito da Guia, Aguaçu e Rio dos Peixes -, que reúne as comunidades do Coxipó do Ouro e Barreiro Branco. O horário de atendimento em todas elas será das 8h às 17h.

NOVEMBRO AZUL

De acordo com a diretora da Atenção Básica, Miriam Naschenweng, na ocasião, várias unidades de Saúde vão aproveitar para realizar também o “Dia D” do Novembro Azul. “A iniciativa visa fechar o mês de conscientização do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de incentivo aos homens para buscarem uma vida mais saudável, enfrentando principalmente o alcoolismo, o tabagismo, a hipertensão e a obesidade”, explicou.

Além da vacinação, a diretora ressaltou que os locais que terão ações do Novembro Azul também ofertarão consultas médicas, de enfermagens, testes rápidos, coleta de exames, aferição de pressão e testes de glicemia. Para isso é necessário que o homem que buscar atendimento esteja em jejum. “Todos os homens que irão passar por atendimento deverão estar em jejum tendo em vista que alguns exames devem ser colhidos antes de ingerir qualquer alimento”, finalizou a diretora.

Veja lista das unidades que ofertarão ações do Novembro Azul:

-Clínica da Família

-Jd. Leblon

-Sta. Laura

-Jd. Fortaleza

-Pedra 90 III e IV

-Nova Esperança I e II

-Residencial Coxipo III

-Centro de Saúde do CPA IV

-Serra Dourada vai ter coleta

-PSF Jardim Industriário I e II

-PSF Novo Horizonte

-Dr. Fábio

Serviço:

O que:Dia D de Vacinação contra Sarampo

Quando: Sábado (30), das 8h às 17h

Onde:PSFs e centros de Saúde