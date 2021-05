Sugestão de pauta – Prefeitura inaugura novo polo de vacinação no Senai Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (SFIEMT) e a cooperativa de crédito Sicredi, inaugura nesta sexta-feira (14), às 9h, mais um polo de vacinação contra a covid-19 no prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai Cuiabá, localizado na Avenida IX de Novembro, no bairro do Porto.

O local deve atender a todos os grupos prioritários do plano de imunização contra a covid-19 e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Para o prefeito Emanuel Pinheiro, este novo polo demonstra que Cuiabá está avançando rumo à imunização da população cuiabana. “Com trabalho sério e focado em salvar a vida e proteger a saúde das pessoas, vamos oferecer aos cuiabanos mais uma opção de local para irem se vacinar, graças a essa grande parceria que firmamos com o Sistema FIEMT, que já tem nos ajudado com a disponibilização do espaço no SESI Papa, e que agora também nos fornece este amplo espaço, bem localizado, com muitas linhas de ônibus disponíveis à população. Isso demonstra que temos credibilidade e que estamos todos no mesmo empenho de combater a pandemia”, disse.

A diretora regional do Senai MT e superintendente regional do Sesi MT, Lélia Brun, também destacou a importância da parceria com a Prefeitura na campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”. “É uma honra para o Sesi e Senai MT, instituições cujo propósito é transformar vidas, participar de maneira significativa no apoio ao enfrentamento da pandemia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e o Sicredi Ouro Verde MT. Disponibilizar a ampla estrutura do Sesi Papa e do Centro de Eventos do Senai Cuiabá para atender o gesto vacinal é motivo de orgulho para nós. O Sesi e Senai reafirmam o compromisso de promover a valorização da vida, para que Mato Grosso vença a batalha contra a Covid-19”, afirma.

Serviço:

O quê: Abertura de novo polo de vacinação contra a covid-19

Quando: Sexta-feira (14), às 9h

Onde: FATEC SENAI – Avenida IX de Novembro, 303, Porto