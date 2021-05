SUGESTÃO DE PAUTA: Projeto “Mulheres que mudam Cuiabá” é lançando nesta sexta-feira e homenageará 113 mulheres garis

Com objetivo da valorização feminina entre as cuiabanas, a Secretaria Municipal da Mulher, vai lançar nesta sexta-feira (21), as 8 horas na sede da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB), o projeto “Mulheres que mudam Cuiabá”.

De acordo com a secretária da Mulher, Luciana Zamproni, o projeto surgiu no início do ano, com o apoio da primeira-dama Márcia Pinheiro, e tem como prioridade homenagear no dia 08 de Março, mulheres motoristas, garis, que de uma forma ou outra fazem muito por Cuiabá e muitas vezes não recebem o agradecimento merecido. Ela destaca que devido ao aumento de casos da pandemia, resolveram remarcar a data e que coincidiu na semana que foi comemorado o dia do Gari.

“Mais do que uma profissão essas mulheres estão dia a dia na limpeza da nossa cidade e na maioria das vezes não somos capazes de agradecer. Ainda mais nesse período de pandemia, essas guerreiras não deixaram de trabalhar. Nada mais justo oferecermos um certificado de reconhecimento ao trabalho”, afirma.

Cerca de 113 mulheres garis vão participar do evento, que será dividido em dois turnos para que não haja aglomeração.

“Vamos dividir o evento no período matutino onde 58 mulheres receberão o certificado e no período vespertino mais 55 mulheres serão homenageadas. Todas as medidas de biossegurança serão respeitadas”, explica.

O evento contará com a presença do deputado federal Emanuelzinho, vice-prefeito José Stopa, presidente da Câmara de Cuiabá, Juca do Guaraná

Serviço:

O que: Lançamento Projeto “Mulheres que mudam Cuiabá”

Local: LIMPURB – Av. Fernando Corrêa da Costa, 433 – São Francisco

Horário: Matutino – 8h

Vespertino – 14h