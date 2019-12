SUGESTÃO DE PAUTA – Secretaria de Meio Ambiente promove inclusão de crianças com deficiência em Natal Ambiental

A Locar Gestão de Resíduos, responsável pelo serviço de coleta de lixo domiciliar na Capital, apresentou para a Prefeitura de Cuiabá, nesta segunda-feira (02), sua nova sede. Anteriormente instalada no Distrito Industrial, a empresa mudou-se para a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), passando a contar com uma estrutura composta por tudo aquilo que é necessário para a melhoria na qualidade de trabalho dos funcionários.

A mudança estrutural faz parte de um acordo firmado entre o Município e a Locar Gestão de resíduos, a partir da assinatura do novo contrato de prestação de serviço. Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, a Secretaria de Serviços Urbanos solicitou à empresa o aperfeiçoamento em sua sede, dando uma melhor condição para que os mais de 250 servidores desenvolvam suas funções com excelência.

“Hoje representamos o prefeito Emanuel Pinheiro em mais um ato importante para o desenvolvimento sustentável de Cuiabá. A coleta de lixo é um trabalho o qual não há como nossa cidade ficar sem e, por isso, temos que sempre melhorar as condições de trabalho dos coletores. Esse foi um compromisso firmado por nossa gestão, estamos cumprindo a risca”, explicou o secretário José Roberto Stopa.

Além de uma melhor localização para o atendimento das necessidades da cidade, a nova estrutura possui também refeitório e auditório, com capacidade para 80 pessoas sentadas, banheiros completos, incluindo armários e chuveiros, sala administrativa, pátio de estacionamento e área coberta para manutenção dos veículos. Somado a isso, toda a frota de cerca de 30 caminhões também foi renovada em maio deste ano.

O presidente da Locar Gestão de Resíduos, Carlos Buarque, ressaltou que o trabalho de recolhimento de lixo possui uma importância imensurável, sendo um grande colaborador da saúde pública. “Essa é mais uma demonstração do respeito que temos com os nossos trabalhadores. Eles realizam um fundamental trabalho para a cidade e, sempre que preciso, temos que reforçar nossa gratidão com os nossos agentes de limpeza”, disse.

OUTRAS AÇÕES

Uma das principais bandeiras da Prefeitura de Cuiabá tem sido a adoção de práticas de sustentabilidade. Como prova disso, a concorrência pública para a operação do sistema de coleta na Capital, foi toda montada com base em conceitos que garantisse a modernização do serviço. Isso porque, além intensificar a preservação ambiental, a melhoria no recolhimento de lixo impacta diretamente na saúde preventiva da população.

“Com esse novo contrato, firmado em dezembro de 2018, garantimos a renovação da frota de caminhões, a entrega da nova sede, além da implantação das lixeiras subterrâneas no Centro Histórico e da coleta de lixo fluvial com a Balsa Ecológica. São medidas que, em conjunto, contribuem para que consigamos nos tornar uma referência nessa área”, comentou o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos.