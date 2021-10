SUGESTÃO DE PAUTA – Semob realiza treinamento com motoristas de ônibus que irão vivenciar um ‘dia de ciclista’

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realiza na manhã de quarta-feira (27), treinamento com motoristas do transporte coletivo da Capital, para que eles ‘vivenciem’ na prática, como um ciclista se sente no trânsito no momento em que um ônibus passa ao seu lado. A Semob avalia que o treinamento é necessário devido ao aumento do número de adeptos ao meio de transporte sustentável, a bicicleta.

“Os motoristas de ônibus vão estar no lugar dos ciclistas e eles vão sentir o que os ciclistas sentem no momento em que um ônibus passa ao seu lado. A ideia é manter o respeito a todos, porque os veículos leves e pesados têm o direito de transitar na vias e as bíblicas também. A Semob é um órgão regulamentador e o grande aumento de ciclistas e a falta de treinamento específico para os motoristas fez com que a pasta realizasse esse curso. As pessoas estão usando mais a bicicleta como um meio de transporte, seja por causa da alta dos combustíveis ou porque as pessoas estão mais preocupadas em manter uma saudável com uma modalidade de transporte sustentável. Vamos fazer também uma aula teórica de legislação e vamos a campo fazer a parte prática” – explicou o agente de trânsito e coordenador do Pedal Semob, Raimundo Alves Ribeiro.

O primeiro treinamento será realizado com os motoristas da empresa Caribus e vai ser estendido para as demais concessionárias que exploram a atividade de transporte coletivo na Capital.

Mais informações:

Local: garagem da concessionária Caribus (em frente a Academia da Polícia Civil- Acadepol) – na Av. Dr. Meirelles – bairro Tijucal.

Data: Quarta-feira (27)

Horário: Às 8h