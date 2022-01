Sugestão de Pauta: Vacinação das crianças de 5 a 11 anos começa nesta quinta-feira (20)

A gestão Emanuel Pinheiro – por meio da Campanha Vacina Cuiabá: Sua Vida em Primeiro Lugar – inicia nesta quinta-feira (20) a imunização de crianças com idade entre 5 a 11 anos contra a Covid-19, no polo da Unic Beira Rio, a partir das 9h. Pais ou responsáveis deverão entrar no site www.vacina.cuiaba.mt.gov.br, escolher o grupo no qual a criança se encaixa e preencher os dados. A primeira criança a receber a dose do imunizante será um garotinho, de 9 anos, que faz parte do grupo de pacientes imunossuprimidos.

Do dia 20 ao dia 22, apenas o polo da Unic Beira Rio realizará a vacinação deste público, devido ao baixo quantitativo de doses recebidas. Foram 3.580 doses exclusivas para crianças e, conforme dados do Ministério da Saúde, a estimativa é de 60.659 crianças de 5 a 11 anos que residem na Capital. A partir da próxima semana, mediante a chegada de maior quantitativo de doses, os polos de vacinação Unic Beira Rio (Região Leste), USF Paiaguás (Região Norte), USF Quilombo (Região Oeste), USF do Pedra 90 Ie II e ainda USF Parque Cuiabá (Região Sul) aplicarão a vacina nas crianças. Já nas zonas rurais, a USF Guia, o Programa Amor I e Amor II atenderão essas demandas.

SERVIÇO:

Assunto: Vacinação das crianças

Local: Unic Beira Rio

Horário: 9h

Data: 20 de janeiro, quinta-feira