SUÍNOS/CEPEA: Demanda reage e preços do animal voltam a subir

“Nasci e me criei nesse meio, achava que sabia, mas descobri muita coisa nova”, afirma. O treinamento foi o de avicultura de corte, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), em parceria com o Sindicato Rural de Sapezal. A capacitação, com carga horária de 40 horas, foi concluída na sexta-feira (05.02).

Ao invés de tomar o conhecimento somente para si, o autônomo aproveitou a internet e distribuiu a informação. “Vi a postagem na rede social do Sindicato, divulguei no grupo da Associação e incentivei o pessoal a fazer o curso. Por fim, mais da metade dos alunos eram membros da APAS”, afirma.

Com retorno rápido e comercialização certa, a avicultura é uma ótima fonte de renda para os agricultores familiares. Essa é a opinião do instrutor credenciado junto ao Senar-MT, Fernando César Caixeiro, que considera os alunos já aptos para iniciarem o próprio negócio. “Eles receberam conhecimento empírico e esclareceram dúvidas sobre criação de aves. Em relação à técnica, eles já estão prontos”, destaca.

Ainda segundo Caixeiro, a avicultura pode fortalecer a agricultura familiar do município, que é mais conhecido pelas grandes corporações do agronegócio do que pelas pequenas propriedades. “A agricultura familiar produz o alimento que vai para a mesa do cidadão. Se o município fortalecer esses pequenos produtores, conseguirá produzir alimento para seus habitantes, sem depender de outras cidades”, explica.

Apoio aos pequenos produtores – Segundo o presidente do Sindicato Rural de Sapezal, Cleto Webler, a Associação foi criada há alguns anos, e atualmente passa por uma fase de fortalecimento. O Sindicato pleiteou essa estruturação junto à administração municipal e se coloca à disposição para apoiar os pequenos produtores rurais.

“Alguns associados da APAS têm uma chácara, outros têm pequenos comércios, uma horta e o Sindicato em parceria com o Senar-MT está à disposição para treinar e levar mais conhecimento para todos eles”, afirma.