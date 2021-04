SUÍNOS/CEPEA: Depois de cair com força em março, preço dispara em abril

Conselho Paritário de Produtores/Indústrias de Leite do Estado de Mato Grosso (Conseleite-MT) foi lançado oficialmente na terça-feira (13/04). O evento teve a participação de produtores de leite, cooperativas, indústrias de laticínios e representantes do setor produtivo do estado. O Conseleite-MT é formado por uma Câmara Técnica, tendo como membros produtores/indústria e conta com o apoio da Universidade Federal do Paraná.

São parceiros do Conseleite-MT a Associação de Produtores de Leite de Mato Grosso (Aproleite/MT), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Sindicatos Rurais e Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Mato Grosso (Sindilat/MT).

Além do lançamento do conselho entrou em funcionamento o site oficial www.conseleitemt.com.br. A plataforma vai disponibilizar dados e valores de referência do leite. Os produtores rurais poderão personalizar o cálculo a partir da sua produção. Setor produtivo e indústria de Mato Grosso terão harmonia nas relações comerciais.

Para o presidente do Conseleite-MT, Otarci Nunes da Rosa, o lançamento do conselho é uma conquista para o setor, em especial para o produtor de leite. “Através do Conseleite de Mato Grosso o produtor terá subsídios para a gestão e nas tomadas de decisão”, disse Otarci.

Otarci explica ainda que os benefícios serão inúmeros como, por exemplo, o acesso às estatísticas sobre o mercado lácteo, materiais exclusivos, dados confiáveis, análise de oportunidades de melhores preços, troca de dados e entre outros.

“Queremos fortalecer e ampliar o mercado lácteo de Mato Grosso e, através do Consoleite-MT, vamos travar discussões sobre assuntos de interesse tanto do produtor como da indústria”, afirmou Otarci.

Mercado em MT – Hoje em Mato Grosso o menor preço sugerido é de R$1,30 e o maior R$1,82. Referência para leite entregue em março a ser pago em abril/2021.

De acordo com Otarci, 90% da produção de leite no estado ainda é considerada baixa, ou seja, são produzidos entre 25 a 100 litros leites/dia.

O valor referência leva em conta a qualidade do leite produzido e os custos com a produção na propriedade rural e o custo industrial para produção dos derivados.

1º Seminário Conseleites – O Conseleite-MT instalado oficialmente no dia 13/04 participou do primeiro Seminário dos Conseleites do Brasil, realizado em formato virtual nesta quarta-feira (14/04).

A ideia foi municiar com informações e trocas de experiências os representantes da cadeia produtiva de lácteos de diversas partes do Brasil sobre o trabalho realizado pelos Conseleites dos estados e ainda incentivar a formação de novos colegiados em outras regiões do país.

O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Política Agrícola do Mapa em parceria com a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados (CSLeite) e a Embrapa Gado de Leite.

“O encontro possibilitou o conhecimento das experiências, dificuldades e conquistas dos Conseleites nos estados brasileiros, o que será importante para nossa consolidação como conselho e fortalecimento da cadeia produtiva do leite. Saímos desse seminário com mais conhecimento e ideias para serem colocadas em prática em Mato Grosso”, concluiu o presidente do Conseleite-MT.

Os Conseleites estão nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e Mato Grosso.