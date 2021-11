SUÍNOS/CEPEA: Média de outubro é maior desde abril deste ano

Cepea, 4/11/2021 – Os preços do café arábica subiram com força no Brasil em outubro, completando 12 meses de avanços mensais consecutivo. No encerramento do mês passado, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 1.256,27/saca de 60 kg, expressiva elevação de 119,33 Reais/saca (ou de 10,5%) em relação ao final de setembro. No dia 26 de outubro, especificamente, o Indicador atingiu R$ 1.270,07, recorde nominal da série histórica do Cepea, iniciada em 1996. Já em termos reais, este foi o maior patamar desde 3 de maio de 2011 (os valores foram deflacionados pelo IGP-DI de setembro/21). Segundo pesquisadores do Cepea, a forte alta esteve atrelada à valorização dos futuros da variedade e à relativa retração de vendedores no spot nacional. No mercado externo, as cotações foram impulsionadas por preocupações com a oferta global do grão. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)