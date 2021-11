SUÍNOS/CEPEA: Movimento de recuperação no poder de compra é interrompido em nov/21

Cepea, 25/11/2021 – As desvalorizações do suíno vivo no mercado independente no início de novembro superaram os recuos observados nas cotações do milho e do farelo de soja, os principais insumos da atividade. Diante disso, simulações realizadas pelo Cepea mostram que o poder de compra dos suinocultores em novembro caiu frente ao mês anterior, interrompendo, portanto, o movimento de recuperação que vinha sendo observado nos últimos meses, sobretudo frente ao milho. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)