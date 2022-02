Superintendência Pedagógica promove alinhamento de Plano de Ação da SMECEL para 2022

A Superintendência Pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promove nesta terça-feira, e quarta-feira, 1 e 2 de fevereiro respectivamente, reunião envolvendo os profissionais da Educação para o alinhamento das atividades inseridas no Plano de Ação que serão desenvolvidas nas escolas da rede pública de Várzea Grande durante o ano letivo de 2022.

A reunião, que ocorreu no Anexo II da SMECEL, no bairro Marajoara foi aberta pela superintendente Pedagógica, Luz Marina Coelho e contou com a participação da convidada Daniela Cristina Barone Veronezi, que promoveu a dinâmica: Comunicação, Ética e Liderança.

De acordo com Luz Marina, a reunião teve por objetivo o alinhamento de todos os trabalhos que envolvem a Superintendência Pedagógica no âmbito da rede municipal de ensino. “Neste encontro estaremos informando sobre as atribuições dos profissionais que atuam na Superintendência assim como as mudanças nas nomenclaturas dos respectivos cargos e funções. Este evento vai possibilitar também a apresentação dos novos profissionais que estarão conosco a partir de agora”, explicou.

A superintendente informou que a professora Marli de Jesus responde pela Coordenadoria Pedagógica, o professor Paulo Chimello pela Assessoria de Gestão, a professora Samira Untar pela Gerência do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), a professora Ivânia Midon pela Gerência de Equipe de Formação, Akemi Doi, a Gerência de Busca Ativa e a professora Benedita Loadir Pereira Leite que continua como coordenadora geral do Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão “João Ribeiro Filho” no atendimento às escolas referente aos alunos especiais.

A coordenadora Pedagógica Marli de Jesus informou que “no segundo dia de reunião, os trabalhos continuam com a abordagem dos profissionais da educação falando sobre as atribuições e o papel de cada um dentro do processo de ensino/aprendizagem, momento onde nosso olhar está voltado para a recuperação da aprendizagem nas unidades municipais.

Semana Pedagógica

Luz Marina ressalta que a Semana Pedagógica da rede municipal de Várzea Grande, realizada de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, foi precedida por dois dias de atividades com orientações aos gestores (diretores e coordenadores) das escolas.

Segundo a superintendente, as escolas municipais foram dividas em quatro regiões e por meio de um roteiro com o foco direcionado à recuperação da aprendizagem puderam debater na modalidade online. “Foi realizado pela equipe do Pedagógico um estudo sobre esse tema que é muito importante para o desenvolvimento das ações pedagógicas para o ano de 2022”, afirmou.

Durante a Semana Pedagógica, os gestores irão desenvolver trabalhos com a temática junto aos professores, buscando ampliar o debate e buscando uma constante melhoria nos processos educacionais do município. “Um dos nossos objetivos durante este ano letivo é o acolhimento das unidades escolares e também o acolhimento de toda a comunidade escolar, direcionando nosso olhar este ano para a recuperação do aprendizado que foi prejudicado nestes últimos dois anos por causa da pandemia”.

Segundo o Secretário Silvio Fidelis, o ano letivo, que se inicia no próximo dia 7 de Fevereiro representa grande desafio para a Educação. “Essas ações que estamos desenvolvendo desde o ano passado são extremamente importantes para que possamos retomar as atividades neste ano letivo que se inicia, superando todos os desafios que a pandemia nos impôs. O envolvimento de todos é imprescindível, para que possamos recuperar e avançar no ensino aprendizagem de nossos alunos da rede municipal de Várzea Grande”, reforçou.