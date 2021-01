Supervisores da Aprosoja participam de treinamento

Por meio de um termo de cooperação, o SENAR-PR entregou dois computadores para a Embrapa Florestas. Os equipamentos serão utilizados para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o geoprocessamento de imagens obtidas por meio de drones no meio rural e de novos materiais instrucionais. A entrega dos computadores ocorreu na sede do Sistema FAEP/SENAR-PR, em Curitiba, no dia 28 de janeiro, com a presença do presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette, do diretor financeiro da FAEP, Paulo Buso, da superintendente do SENAR-PR, Débora Grimm, e do chefe-geral da Embrapa Florestas, Erich Gomes Schaitza.

“Essa parceria vai gerar avanços na área de erva mate e também de agricultura de precisão, permitindo que o SENAR-PR entregue mais conhecimento aos produtores rurais do Paraná”, destacou, na ocasião, Meneguette.

Para o chefe-geral da Embrapa Florestas, o termo de cooperação técnica firmado com o SENAR-PR permite o complemento das atividades das duas entidades, beneficiando os produtores do Paraná. “A Embrapa Florestas e o SENAR-PR têm o mesmo objetivo, desenvolvimento e bem-estar do produtor rural. Nós vamos gerar tecnologia e o SENAR-PR vai fazer a entrega desse conhecimento ao produtor rural, por meio da sua capilaridade. A união destas forças gera uma sinergia muito grande”, frisou Schaitza.

Além do desenvolvimento de novas tecnologias, o termo de cooperação vai permitir atualizar quatro treinamentos do catálogo de cursos do SENAR-PR voltados para a erva-mate. Ainda, está contemplada na parceria a criação de duas novas capacitações de geoprocessamento.

“O SENAR-PR e a Embrapa Florestas têm forças complementares, que permitem transformar tecnologia em conhecimentos para milhares de produtores rurais”, apontou a superintendente do SENAR-PR. “Nos últimos anos, o SENAR-PR tem tido uma atuação forte na agricultura de precisão, desenvolvendo cursos e treinando o pessoal no campo. Essa parceria vai contribuir muito nesta área”, complementou.

O termo de cooperação entre o SENAR-PR e a Embrapa Florestas foi firmado em 2020 com validade até 2024, prevendo uma série de ações voltadas para cultura da erva-mate e na área de geoprocessamento e aeronaves remotamente pilotadas.