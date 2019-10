Suspeito por furto em prédio comercial tem mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil

Assessoria | PJC-MT

Um veículo furtado no estado de São Paulo foi recuperado, pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, na tarde de quinta-feira (24.10), no município de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). Um homem foi preso na ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf Rondonópolis).

Com várias passagens pela polícia, M.F.P. de 49 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Ele foi abordado dirigindo um automóvel Voyage, com registro de furto ocorrido no mês de maio deste ano no estado de SP.

Os investigadores da Derf Rondonópolis realizavam diligências investigativas no bairro Jardim Novo Belo Horizonte, quando suspeitaram do veículo. Em consulta no sistema, foi constatado se tratar de um carro subtraído da garagem de uma locadora de veículos, em São Paulo.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para Derf Rondonópolis, onde após interrogado foi autuado por receptação. Na delegacia, também foi verificado que M.F.P. possui registro criminal pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Após a confecção dos autos, o autuado foi encaminhado para Presídio da cidade, à disposição da Justiça.