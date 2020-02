Suspeito que vendia celulares roubados em redes sociais é preso em Rondonópolis

Assessoria | PJC-MT

Um homem que estava comercializando aparelhos celulares de origem ilícita através de redes sociais da Internet foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (30.01), em trabalho realizado pela equipe da Delegacia Especializada da Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá).

A prisão do suspeito aconteceu após a vítima (menor de idade) procurar a delegacia relatando que durante pesquisa em redes sociais, viu em um grupo de compra e venda no Facebook, um produto com as mesmas características do seu aparelho celular roubado dias atrás.

Com base nas informações, os policiais foram até a empresa, onde através da nota fiscal, foi possível constatar que o produto anunciado realmente se tratava do celular da vítima. Diante da situação, o suspeito foi conduzido a DERF, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Cumprimento de mandado

Em outra ação também realizada na quinta-feira (30), os policiais da DERF localizaram e prenderam um jovem, de 18 anos, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. O suspeito foi localizado no bairro Jardim Morumbi I e conduzido a DERF para as providências cabíveis.