Suspeitos de sequestro e tentativa de assalto em loja são presos

Policiais militares de Lucas do Rio Verde (a 354 km de Cuiabá) prenderam dois homens por roubo, tentativa de homicídio e sequestro, ocorridos no final da tarde de segunda-feira (26.08), em uma loja de eletrodomésticos, na área central.

A PM foi acionada após denúncia de que um roubo estaria em andamento no estabelecimento comercial. Os policiais fizeram o cerco em todo quarteirão, com auxílio da equipe de motopatrulhamento.

Um homem, identificado pelas iniciais, C.J.R., 25, foi flagrado quando tentava sair pela porta dos fundos, porém, o homem retornou ao interior da loja ao ver o cerco policial. Em seguida, outros dois homens, F.M.S., 27, e V.B., 23, fugiram do local em duas motocicletas.

Os policiais deram ordem de parada e mandaram que os suspeitos deitassem no chão. V. atendeu, jogando o revólver no chão. Já F., não obedeceu e se escondeu atrás da motocicleta, iniciando disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Os agentes revidaram, acertando o suspeito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, porém, o homem já estava morto antes da chegada do socorro.

Uma outra guarnição da PM entrou na loja à procura do terceiro suspeito, que tentou despistar os policiais se juntando às vítimas, que ficaram sob ameaça de arma de fogo e foram obrigadas a se deitar no chão. As testemunhas confirmaram que o suspeito fazia parte da quadrilha.

A Politec foi chamada e a dupla foi encaminhada à delegacia para as devidas providências.

Foram apreendidas duas motocicletas, dois revólveres calibres 32 e 38, ambos com numeração raspada, além de nove munições, sendo três deflagradas.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.