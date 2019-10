Suspeitos são presos no momento em que buscavam veículo roubado em supermercado da Capital

Assessoria | PJC-MT (Corrigida às 11h10)

Dois criminosos envolvidos em crimes de roubo e receptação de veículos foram presos em flagrante pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), na tarde de terça-feira (01.10), quando tentavam buscar um carro roubado que estava no estacionamento de um supermercado da Capital. A ação resultou na recuperação do veículo roubado e na apreensão de um carro com sinais de adulteração, utilizado pelos suspeitos.

Os suspeitos, Romário de Almeida Rigaud, 26, e Kylderson de Almeida Leque, 19, confessaram que estavam buscando o veículo a mando de terceiros e foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, receptação, e associação criminosa armada.

As diligências iniciaram logo após a vítima registrar o boletim de ocorrência do roubo do seu veículo Volkswagem Polo, ocorrido na região do bairro Alvorada. Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências pela região conseguindo encontrar o carro, no estacionamento do supermercado Comper, da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA).

Com objetivo de chegar aos autores do crime, os policiais fizeram a vigilância do local, flagrando o momento em que os suspeitos chegaram em um veículo Volkwagem Gol e acionaram o alarme do carro da vítima. Na abordagem, Kylderson se apresentou como motorista de aplicativo e disse que receberia R$ 150 para buscar o veículo no estacionamento do supermercado e levar até um posto no bairro Lixeira.

Além de levar Kylderson para buscar o carro roubado, o suspeito Romário também teria a missão de escoltar o veículo até o posto de combustível. O suspeito confessou que já fez o trabalho outras vezes e que receberia R$ 300 pelo serviço. Após conduzir os suspeitos a DERRFVA, os policiais realizaram a checagem do veículo Volkswagem Gol, utilizado por eles, sendo constatado que o carro estava adulterado, uma vez que a placa não estava compatível com o número do chassi.

Diante das evidências, depois de interrogados os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, receptação, e associação criminosa armada.