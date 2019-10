Sustentabilidade é tema de Feira de Ciências em General Carneiro

Neste fim de semana, uma variedade de atividades esportivas e culturais consolida o Complexo Arena Pantanal como um espaço de múltiplo uso. A começar pelo estádio, que passou por um processo de troca parcial do gramado, e nesse sábado (05.10) recebeu mais uma partida do campeonato brasileiro da série B, com o duelo entre Cuiabá e Londrina. Mas o aproveitamento não parou por aí. Na área externa teve evento cervejeiro, realização de provas de natação dos Jogos Escolares na piscina, competição de karatê no Palácio de Artes Marciais e o ginásio Aecim Tocantins serviu como um dos alojamentos dos atletas da competição escolar, além de ter sido utilizado para treinamento das equipes.

O Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o titular da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec, fizeram questão de prestigiar parte dos eventos acolhidos pelo Complexo Arena Pantanal no fim de semana. Acompanhados do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e do adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, eles torceram pelo clube cuiabano no Brasileirão série B ao mesmo tempo em que analisavam os avanços alcançados no espaço sob gestão do Governo do Estado.

“A Arena Pantanal foi um grande investimento feito pra Copa de 2014 e, a cada dia mais, precisamos encontrar formas e oportunidades para tornar esse espaço mais utilizado pela população. E não só com o futebol para o qual ele foi concebido, mas fazer em seu entorno e suas instalações uma série de atividades que possam justificar o investimento, que é da sociedade”, expôs o governador Mauro Mendes.

Para o secretário de Estado Allan Kardec, a ativação do uso pleno do Complexo Arena Pantanal se deve ao trabalho desenvolvido pela equipe da Secel, que, em pouco tempo de gestão, não mediu esforços para deixar o espaço em condições de funcionamento.

“Todo o Complexo Arena se mostra totalmente funcional. E é isso que pretendemos para esse grande espaço, que ele esteja sempre ocupado, com diferentes eventos. Temos condição de operação para atendermos várias atividades. Mesmo com uma equipe reduzida, porém é uma equipe que tem trabalhado muito, deixamos o estádio com alvarás sanitário e de funcionamento, hoje temos todo o espaço mais limpo, mais arejado, mais iluminado. Isso tem trazidos os resultados, com o espaço sendo utilizado de maneira correta, atendendo eventos e públicos diversos”, enaltece Allan.

Campeonato Brasileiro – série B

O jogo entre Cuiabá x Londrina pela série B do Campeonato Brasileiro ocorreu regularmente na Arena Pantanal nesse sábado (05.10). Infelizmente, o time cuiabano foi derrotado por 1 a 0, com um gol ainda no primeiro tempo. O Dourado está agora na 10ª colocação na tabela.

Espaço próximo ao gol que teve o gramado trocado – Foto por: Ahmad Jarrah

Antes da partida, durante a semana, a Secel trocou aproximadamente 2 mil metros quadrados de grama de uma área que estava danificada no estádio. A operação ocorreu dentro do cronograma informado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e foi a primeira troca de grama desde que o estádio foi inaugurado em 2014.

“Conseguimos cumprir o cronograma dentro do prazo. E hoje o gramado está em condições perfeitas de jogo. O visual ainda não é o ideal pois a grama passou 48 horas em cima de um caminhão pra chegar até aqui, mas nos próximos 15 dias a coloração vai estar bem uniforme”, explicou Maurício Dias Mendonça, superintendente de infraestrutura esportiva da Secel.

De acordo com o superintendente, a CBF acompanhou e aprovou os trabalhos de troca do gramado. “O engenheiro agrônomo da CBF acompanhou todo o processo e só foi embora após a finalização, segundo ele estava tudo dentro do esperado e, inclusive, acima de suas expectativas”, concluiu Maurício.

Ainda na sexta-feira (04.10), a Diretoria de Competições da CBF comunicou as definições na tabela original do Campeonato Brasileiro Série B, com os próximos jogos do Cuiabá na Arena Pantanal. Na sexta-feira (11.10), o Dourado enfrenta o Vitória/BA e no dia 29 de outubro o Coritiba/PR.

Outros eventos

A 4ª edição Oktoberfest Cuiabá foi realizada na área externa do setor leste da Arena Pantanal no sábado (05.10). O público pode conferir a maior festa da cultura cervejeira de Mato Grosso, com Foodpark temático, vila germânica, trajes típicos e mais de 10 tipos de chope.

Já a piscina do Complexo Arena Pantanal acolheu as competições de natação da etapa estadual dos Jogos Escolares. No total, 260 estudantes de todo o Estado disputaram no sábado (05.10) os diversos estilos da modalidade, buscando vaga para representar Mato Grosso na etapa nacional da competição escolar que acontecerá em novembro, em Blumenau/SC.

No domingo (06.10), as provas de natação prosseguem na piscina durante a manhã.