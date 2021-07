Taxa de ocupação de leitos de UTI por causa da Covid-19 apresenta redução

A van do Sine Municipal de Cuiabá circula pelos bairros da Capital, levando serviços, como balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas do comércio local, carteira de trabalho digital e outros. De terça-feira (6) a sexta-feira (9), ela estaciona no bairro Parque Cuiabá, na praça Nossa Senhora Aparecida, com atendimento das 9h às 16h, com pausa para o almoço das 12h às 13h. O Sine da Gente é executado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Tenho muito orgulho do trabalho que estamos executando com o Pra Frente Cuiabá, lançamos todos os cinco eixos para levar Cuiabá a um futuro de desenvolvimento e qualidade de vida. E o Sine da Gente é um grande potencializador para isso aconteça, ele é a ponte entre a oportunidade e o cidadão, então é com muita felicidade que vejo ele dando frutos a cada semana e percorrendo toda nossa Cuiabá”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

O Sine da Gente é um programa pioneiro da gestão Emanuel Pinheiro. O bairro Novo Horizonte recebeu a visita teste que foi um sucesso, com indicações para entrevistas já nas primeiras horas de atendimento. O bairro Pedra 90 foi a segunda localidade a receber a van, que permaneceu no local do dia 10 ao dia 14 de maio, totalizando 163 atendimentos, 45 pessoas encaminhadas para entrevistas de emprego e 78 empresas locais visitadas para captação de vagas.

“O Sine da Gente é um projeto formidável, cumprindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro estamos levamos incentivo, orientação, oportunidade, autoconfiança para cada trabalhador que se dispõe a tentar uma das vagas de emprego disponíveis em nosso sistema”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Os bairros Nova Esperança I e Industriário II também receberam a ação entres os dias 18 e 21 de maio. Lá foram atendidos 253 trabalhadores, 83 saíram com indicação para entrevistas de emprego e 52 empresas locais foram visitadas para captação de vagas. Do dia 25 ao 28 de maio, quem recebeu a van foi o Jardim Industriário e lá 226 trabalhadores foram atendidos, 45 encaminhados para entrevistas e 39 empresas receberam os agentes municiais para captação de vagas.

A van também já estacionou na praça Francisco Xavier, no bairro Chácara dos Pinheiros e na última semana esteve no bairro Residencial Coxipó. Desta terça-feira (06) a sexta-feira (09), os serviços serão ofertados na praça Nossa Senhora Aparecida, na rua 5, Parque Cuiabá, com atendimento das 9h ás 16h, com pausa para almoço das 12h às 13h.

A bordo do Sine da Gente, servidores levam até os bairros da capital os serviços de balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas no comércio local, orientação para utilização dos aplicativos e plataformas de oferta de emprego, de solicitação de carteira de trabalho que agora é digital e solicitação de seguro desemprego.

Pra Frente Cuiabá

A proposta do programa é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. O programa abarca cinco principais ações, que serão anunciadas respectivamente: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Agro da Gente e Cuiabanco.

A ação Sine da Gente é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e integra o Pra Frente Cuiabá, um programa multissetorial executado também pela Pasta em parceria com Núcleo da primeira-dama Márcia Pinheiro, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Mulher e Secretaria de Fazenda.