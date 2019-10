Táxi Pref começa a ser operado por nova empresa

Tendo como meta a valorização da cultura e eventos que acontecem na Capital aos finais de semana, a Secretaria de Inovação e Comunicação destaca as principais atrações. Festa a lá Rock in Rio, teatro, exposição, estreia no cinema, prometem animar o fim de semana em Cuiabá.

O que não faltam são opções para todos os gostos, estilos e idades. Para a euforia de todos que não puderam ir ao Rock in Rio a Nuun Garden resolveu dar um jeito trazendo para esta sexta-feira (4), as bandas The Vinis e Dj Luciano Lyllo que prometem um repertório fiel aos clássicos do rock mundial e fazendo jus às apresentações que ocorrem no mesmo dia no Palco Mundo – o principal do Rock in Rio –, com Iron Maiden, Scorpions, Helloween e Sepultura. Já no sábado (5) acontece a 4º Edição do Oktober Fest, o evento vai contar o show da banda RPM. O projeto “Passeio”, será lançado neste fim de semana no Museu do Rio com a apresentação do renomado artista Trepanado, que traz uma abordagem anárquica que mistura músicas obscuras de house, techno, soul, jazz e praticamente qualquer gênero musical possível.

O tão esperando polêmico filme Coringa, também estreia nos cinemas Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante. Além disso teatro, exposição, você confere aqui:

Programação

Show e Festa

1. O Que: Rock Garden- Apresentação da banda The Vinis e Dj Luciano Lyllo. Repertório com clássicos do rock mundial é a pedida para quem quer curtir o maior festival, mesmo em Cuiabá.

Quando: Sexta-Feira (4)

Onde: Nuun Garden, as 20 horas

2. O Que: 4ª edição do Oktober. Para animar o evento, a banda RPM toca os seus maiores sucessos.

Quando: Sábado (5)

Onde: Arena Pantanal

3. O Que: Projeto ‘Passeio’- Projeto de música eletrônica com a atração principal, ‘Trepanado’, é o pseudônimo de Augusto Olivani, um dos fundadores e atual comandante da festa Selvagem, de São Paulo, e também do selo Selva Discos. Além de Trepanado, também estão na line up os DJs locais Lari Rebellato, Leo Bouret e Pegora.

Quando: Sábado (5)

Onde: Museu do Rio

Exposição e Cinema

1. O Que: Exposição Rogai Por Nós- A mostra tem curadoria, expografia e montagem de Meg Marinho e textos de Ruth Albernaz, e conta com obras de Creuza Maria, Eliana Mux, Rosylene Pinto, Silvana Maris e Meg Marinho. As pinturas e esculturas trazem anjos e santos do cristianismo. A artista plástica Rosylene Pinto, por exemplo, apresenta a série “Os santos me escolheram”, um conjunto de esculturas em cerâmica.

Quando: Sexta-feira (4), Sábado (5) e Domingo (6)

Onde: Casa Cuiabana

2. O Que: “Cuiabá de Velha Outrora” – A Exposição é um passeio histórico pela tricentenária Cuiabá, com suas Ruas, Lagos, Praças e Pontes, Igrejas de crenças diversificadas, Casas Comerciais. “Repartições Públicas, Instituições de Caridade, Palácios e Palacetes, Edificações Escolares e Residências de Governantes e de pessoas gradas a sociedade. Aquele que se predispuser a empreender essa caminhada rumo ao Sr. Bom Jesus do Cuiabá e a São Benedito, poderá não só constatar a evolução e a riqueza cultural da Cidade Verde, mas, sobretudo, da urbe que, mesmo se modernizando, soube acumular recordações capazes de fazê-la inesquecível e, sobretudo, única na palheta e no pincel sensíveis de Walmir leite, um cuiabano que viu e viveu o que pintou. Viva Cuiabá pelos seus 300 anos”, diz o resumo da exposição.

Quando: Sexta-feira (4), Sábado (5) e Domingo (6)

Onde: Galeria de Artes do Sesc Arsenal

3. O Que: Estreia filme Coringa- História de origem do vilão mais conhecido e insano já enfrentado pelo Batman: o lendário Coringa (Joaquin Phoenix). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.

Quando: Sexta-feira (4), Sábado (5) e Domingo (6)

Onde: Cinemark, Cinépolis e Cine Araújo

Palestra e Teatro

1. O que: Palestra Técnicas de Liderança- Ford Taylor faz uma palestra sobre técnicas de liderança. Na ocasião, Ford Taylor vai ensinar técnicas de liderança que levaram uma empresa falida a um valor de mercado de R$ 1 bilhão. Ele é o fundador de Liderança Transformacional, um requisitado palestrante, o autor de Relactional Leadership e diretor de um esforço internacional filantrópico para prover o treinamento Liderança Transformacional em países emergentes de todo o mundo.

Quando: Sábado (5) e Domingo (6)

Onde: Teatro Zulmira Canavarros

2. O Que: Comédia infantil ‘Entre @s e #s’- Uma criança desaparece após baixar um aplicativo no celular. Seus amigos em busca de respostas saem numa aventura entre @s e #s. Jogos, séries, vírus e sites famosos estão envolvidos nessa trama do desaparecimento.

Quando: Domingo (6)

Onde: Cine Teatro de Cuiabá, as 19 horas

3. O Que: Espetáculo “ContrAção”- ‘ContrAção’ é meu corpo pulsando, é meu povo lutando, é nossa ação contra aqueles que decidem quem deve viver e quem deve morrer. É um banquete de corpos descartáveis que a nação devorou”, diz o resumo da peça.

Quando: Sábado (5)

Onde: Cine Teatro Cuiabá