TCE abre Escola Superior de Contas para capacitação de 530 agentes de Saúde de Cuiabá

Com o objetivo de intervir na saúde da população foi desenvolvido um projeto de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Com foco na capacitação de servidores das prefeituras municipais de Mato Grosso visando a melhoria dos serviços públicos destinados aos cidadãos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso abriu as portas da Escola Superior de Contas para a capacitação de cerca de 530 agentes de saúde da Prefeitura Municipal de Cuiabá, iniciado nesta terça-feira, 28/01. O curso é ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde e destinado para 10 turmas de agentes e enfermeiros que a partir de 2020 estarão cadastrando todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS atendidos pela Atenção Básica. Atualmente existem cera de 300 mil usuários em Cuiabá.

O secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Possas de Carvalho fez a abertura do curvo informando aos agentes de saúde que o ano de 2020 foi definido pelo prefeito, Emanuel Pinheiro como o ano da Atenção Básica e que conforme as novas regras do Ministério da Saúde para investimento no setor este ano será preciso cadastram mais 50 mil usuários do SUS. Para isso a capacitação tem como objetivo orientar os agentes a utilizar tablets para fazer os cadastramentos. “Será uma ferramenta importante para que essas informações cheguem rápido no Ministério da Saúde e Cuiabá tenha acesso ao financiamento”, adiantou.

O secretário municipal de Saúde agradeceu a parceria com o Tribunal de Contas e enalteceu o trabalho de capacitação feito pelo TCE no intuito de garantir sempre qualidade nas ações das prefeituras municipais. “Ficamos muito gratos ao TCE ao propiciar espaço para que possamos qualificar nossos servidores. Com isso o Tribunal nos ajuda a melhorar os serviços, dar transparência à gestão pública e ao mesmo tempo evitar erros”, avaliou.

A capacitação de servidores das prefeituras municipais f az parte das ações de qualificação da Escola Superior de Contas do TCE-MT



Na abertura da capacitação o secretário geral da Presidência do TCE-MT, Flavio Vieira anunciou a iniciativa do presidente, conselheiro Guilherme Antonio Maluf de realizar uma parceira do Tribunal com a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e a Assembléia Legislativa para incrementar ainda mais cursos de capacitação destinados aos municípios.

Flavio antecipou que será um extenso programa de capacitações do TCE-MT e os recursos para o investimento serão oriundos do Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas. “O fundo foi reduzido em 50% mas mesmo assim será utilizado, conforme orientação do presidente Guilherme Maluf na capacitação técnica dos municípios e no melhor desempenho da administração pública municipal”, finalizou.