TCE afasta multa regimental após prefeito ser penalizado pelo MPE em R$ 10 mil

A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (AC 01/2017), firmado entre o representado e o Ministério Público Estadual, no qual foi aplicada ao gestor a multa no valor de R$ 10.000,00, pode justificar a não aplicação de multa regimental pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, apesar da constatação da conduta irregular do representado. Diante desse entendimento, a 2ª Câmara deixou de aplicar multa ao prefeito de Marcelândia, Arnóbio Vieira de Andrade, apesar de julgar procedente Representação de Natureza Interna proposta em face do prefeito.

Na sessão ordinária de 09/10, os membros da 2ª Câmara acompanharam voto do relator da Representação (Processo nº 314498/2017), conselheiro interino Moises Maciel. O objeto da RNE foi a construção, pelo prefeito, de cercas, muro e alambrado para proteger as instalações da Feira do Produtor, que ficavam abandonadas e abertas quando não havia feira, proporcionando ações de vândalos. O prefeito fez a obra sem levar em conta os princípios previstos na Lei de Licitações.

Apesar da irregularidade, o conselheiro relator destacou que não houve prejuízo ao erário e elogiou a boa intenção do gestor em preservar as instalações públicas, que estavam sendo depredadas. Apesar de retirar a multa, o conselheiro determinou ao gestor que submeta-se às prescrições da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações e Contratos), em especial ao disposto nos artigos 2º e 3º, bem como aos princípios constitucionais insertos no art. 37, caput, da Constituição da República, abstendo-se de realizar procedimento licitatório após a execução de seu objeto, sob pena de multa.