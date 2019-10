TCE assina termo de cooperação da Rede de Escolas Institucionais de Mato Grosso

A capacitação do serviço público de Mato Grosso ganha uma nova organização a partir da criação da Rede de Escolas Institucionais de MT. A iniciativa partiu da Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso sob a superintendência do conselheiro interino Moises Maciel. Na manhã desta quinta-feira (24/10) representantes de 11 unidades de capacitação assinaram termo de cooperação técnica em solenidade no TCE de Mato Grosso. “Nosso objetivo é otimizar e fortalecer a atuação das Escolas de Governo, instituições que formam e capacitam os servidores públicos que trabalham para entregar serviços públicos de qualidade à sociedade mato-grossense. Esse projeto foi construído com muito trabalho, visitamos todas escolas de governo e fizemos várias reuniões prévias ao longo de 2019”, afirmou Moises Maciel.

Segundo a diretora da Escola Superior de Contas, Marina Spinelli, a iniciativa do TCE foi inspirada no caso de sucesso de uma rede já criada por instituições estaduais do Ceará, que conta até mesmo com site onde os cooperados divulgam eventos e expõem ideias. Nesse sentido, Marina Spinelli, junto da vice-diretora da Escola Superior de Contas, Esther de Mello Menezes, ainda propuseram alguns temas para futuras reuniões a fim de que possam servir de estímulo à idealização das ações a serem desenvolvidas em 2020.

Matéria relacionada TCE reúne escolas institucionais para criação de Rede Estadual de capacitação Arquivo para Download MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

De acordo com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, afirmou que o governo do Estado tem sido um parceiro na capacitação de servidores. O superintendente da Escola de Governo, Josué Nunes, que esteve presente desde as primeiras discussões sobre a criação da Rede, também enalteceu a ideia e disse que já estão sendo pensados cursos por meio da Rede para 2020.

Estiveram presentes representantes de escolas institucionais da Câmara de Cuiabá, Assembleia Legislativa, Ministério Público do Estado (que conta com duas unidades), Academia de Polícia, Escola de Governo, Secretaria de Estado de Fazenda, Escola Superior de Advocacia, Escola Superior da Defensoria Pública, Escola do Legislativo da Câmara de Rondonópolis e Escola do Conselho Regional de Contabilidade, além da Escola Superior de Contas do TCE-MT.