TCE capacita servidores sobre responsabilização de agentes públicos e privados

O impacto da Reforma da Previdência para as contas do Estado de Mato Grosso e seus 141 municípios é o tema principal do 7º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, que será realizado pelo Tribunal de Contas de 29 a 31 de outubro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O evento conta com a parceria da Associação das Entidades de Previdência do Estado e Municípios Mato-Grossenses (Apremat).

O conselheiro substituto do TCE-MT, Ronaldo Ribeiro, especialista em Previdência Pública, explicou que o encontro pretende esclarecer ao público-alvo as principais mudanças que ocorrerão a partir da aprovação da nova lei, quais as alterações imediatas e as de médio e longo prazo, a previdência complementar, além do impacto nas finanças públicas e na gestão fiscal dos entes.

O encontro tem como público-alvo gestores do RPPS, secretários, procuradores, contadores, controladores internos, Conselho de Gestão de RPPS, Conselho Fiscal de RPPS, Comitê de investimentos de RPPS, vereadores e agentes políticos. Segundo o conselheiro, para ministrar as palestras foram convidados profissionais especializados que ajudaram a construir e debater a Reforma da Previdência.

*A inscrição pode ser feita no Portal do TCE-MT. Clique AQUI