TCE e UFMT avaliam metas do planejamento estratégico de 23 municípios do PDI

A Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras – Saug do Tribunal de Contas de Mato Grosso, responsável pela coordenação do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado – PDI, fez uma reunião de alinhamento com consultores da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, que realizaram em conjunto o Monitoramento e Avaliação do cumprimento das metas e indicadores dos planejamentos estratégicos dos 23 municípios que aderiram ao programa. Durante o encontro, os consultores apresentaram relatórios de análise para direcionamento de novas diretrizes no acompanhamento dos trabalhos realizados pelas prefeituras municipais.

Representantes da Saug e os consultores da UFMT se reuniram com os coordenadores do PDI nas 23 prefeituras municipais, quando foram averiguadas se as metas planejadas foram alcançadas e obtiveram os resultados esperados. “A análise é individual, cada município tem o seu cenário e o comprometimento dos gestores. O nosso trabalho e da UFMT é fazer com que eles avancem e que as políticas públicas tenham cada vez mais qualidade”, comentou o coordenador do Projeto 1 do PDI (Apoio ao Planejamento Estratégico), José Marcelo Peres. Dos 23 municípios mato-grossenses que foram mantidos no PDI, alguns possuem ações desde 2012 e outros iniciaram em 2017. Os Planejamentos Estratégicos possuem metas de longo prazo, numa média de 10 anos de duração.

A secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do TCE – MT, Cassyra Vuolo, coordenadora do Projeto 2 do PDI (Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã) participou da reunião de alinhamento e pontuou a necessidade de planejar ações junto aos municípios com intuito de aprimorarem as contas de governo. Cassyra lembrou que a próxima etapa também discutirá as metas do Controle Social. “Hoje podemos dizer que os gestores sabem da importância do planejamento, do controle social, da transparência, do Controle Interno e do aporte de tecnologia que o TCE–MT oferece através do PDI aos municípios que aderiram ao programa”, finalizou.