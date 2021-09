TCE-MT adere ao Setembro Verde e reforça debate sobre doação de órgãos

Clique para ampliar

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, por meio da Escola Superior de Contas, a palestra “Juízo de Ponderação e Convalidação de Atos Administrativos”. O evento online será realizado na próxima segunda-feira (27), entre 10h e 12h.

Ministrada pelo advogado e consultor legislativo do Senado Federal, Luciano Henrique da Silva Oliveira, a palestra garante certificação de duas horas para autoridades que fizerem questão.

O objetivo é analisar o juízo de ponderação entre legalidade e outros bens jurídicos para fundamentar a convalidação de atos administrativos, com vistas ao aperfeiçoamento dos membros do TCE-MT e de outras instituições.

O evento tem como público-alvo conselheiros, auditores substitutos de conselheiros em substituição e auditores substitutos de conselheiros do TCE-MT, procuradores do Ministério Público de Contas (MPC), magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), bem como representantes do Ministério Público Estadual (MPE), da Procuradoria Geral do Estado (PGE), da Controladoria Geral do Estado (CGE) e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

