TCE-MT apresenta trabalho da Aspar para deputados estaduais

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, apresentou aos deputados estaduais, nesta quarta-feira (28), os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria da Assessoria Parlamentar (Aspar), criada em dezembro do ano passado.

Durante reunião na Assembleia Legislativa (ALMT), o presidente do TCE-MT e o secretário da Aspar, Carlos Brito, mostraram como o órgão de controle externo vai promover o fortalecimento do relacionamento com a Casa de Leis nas questões técnico-institucionais.

Após a apresentação aos parlamentares, o presidente do TCE-MT e o titular da Aspar se reuniram com os conselheiros do TCE-MT para alinhar as informações e procedimentos da Assessoria Parlamentar.

“A Aspar visa a integração do Tribunal de Contas com a Assembleia Legislativa, facilitando a aproximação, trazendo informações sobre o corpo técnico do Tribunal. Lá no TCE-MT, produzimos inúmeras auditorias com informações importantes para que os deputados possam elaborar políticas públicas e obviamente, com tudo isso, melhorar a qualidade da produção legislativa”, afirmou o presidente do TCE-MT.

O presidente do TCE-MT pontuou ter feito questão que o secretário da Aspar fosse um ex-deputado estadual, pois assim entende perfeitamente o trâmite da Assembleia Legislativa. “Carlos Brito é capacitado para fazer essa interlocução, pois conhece o trabalho e atuação da Assembleia Legislativa. É a primeira vez que estamos desenvolvendo esse trabalho no Tribunal de Contas e vamos colher muitos frutos com essa aproximação”, completou Guilherme Maluf.

Carlos Brito explicou que, além da criação da unidade de Assessoria Parlamentar para a aproximação institucional, colaborativa e dialógica com a ALMT, também foi regulamentada a Solicitação da Assembleia Legislativa (SAL), alinhado com o plano estratégico do TCE-MT 2020/2025.

“A Aspar é a oportunidade de praticarmos todos os conhecimentos e vivências tanto no parlamento municipal e estadual, como nos Executivos de Cuiabá e do Governo do Estado. O TCE-MT tem um quadro técnico especializado em várias áreas de muita qualidade, assim como a ALMT também possui assessoria nas comissões permanentes, nas comissões temporárias, comissões especiais, de inquérito. A SAL vai ser um instrumento no qual o deputado passa a requerer informações de processos em tramitação no TCE ou sob sua custódia, requer auditorias em determinados órgãos públicos, pede auxilio para que a fiscalização tenha acompanhamento conjunto para que a resposta à sociedade seja a mais rápida possível”, disse.

O secretário lembrou que, atualmente, os deputados estaduais recorrem ao TCE-MT por meio de requerimento ou ofício. Com a SAL, os parlamentares passam a ter um instrumento próprio, com prazos que encurtam o tempo de tramitação entre os pedidos de informação ou de providência.

“Isso vai dar celeridade e qualidade ao trabalho dos deputados. O TCE-MT está disponibilizando esse conhecimento e informações que detém ao trabalho parlamentar. Com tecnologia, mecanismos de controle hoje disponíveis, e principalmente com diálogo, compartilhando informações. A sociedade ganha na qualidade e no resultado final.

De acordo com o presidente da ALMT, Max Russi, a interlocução com o TCE-MT é importantíssima para a população.

“É importantíssimo porque o tribunal faz o trabalho de fiscalização e esse é um dos principais papéis da ALMT, dos deputados e, com essa aproximação, com a melhoria na relação entre TCE-MT e ALMT, quem ganha é o cidadão, pois melhora o trabalho de investigação, aproxima o parlamentar, que é quem ouve as demandas dos municípios, e a gente pode construir juntos políticas públicas para o nosso Estado. Nas comissões permanentes e de inquérito, vamos ter agilidade nas respostas no encaminhamento de dúvidas por parte dos parlamentares e das comissões”, comentou.

O trabalho da Aspar vai ajudar na atuação dos deputados estaduais, de acordo com o presidente da ALMT. “Sempre tivemos bom relacionamento com o TCE-MT, mas solidifica isso, fica mais próximo. Vamos ganhar em termo de fiscalização e, no fim, quem vai ganhar é a população”.

SAL

A SAL é um novo instrumento de formalização de solicitações do Poder Legislativo nas demandas junto ao TCE-MT, que poderá ter por objeto: pedido de informações relativa ao TCE-MT ou por ele custodiada; pedido de informação sobre resultado de fiscalização realizada; pedido de fiscalização no âmbito da jurisdição do TCE-MT; Pedido de designação e cessão de servidores para participar de trabalhos no âmbito da Assembleia Legislativa; outras demandas institucionais, restritas às competências da Assembleia Legislativa e do TCE-MT.