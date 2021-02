TCE-MT constata descumprimento de metas referentes à saneamento básico de Barão de Melgaço

Clique para ampliar

“Nova Lei de Licitações”, esse é o tema da live que será promovida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio da Escola Superior de Contas, a partir das 10h da próxima quinta-feira (25).

Tendo como público-alvo gestores e servidores públicos em geral, a live contará com a participação da conselheira substituta do TCE-MT Jaqueline Jacobsen, do conselheiro substituto do TCE de Pernambuco Marcos Nóbrega e do conselheiro substituto do TCE de São Paulo Alexandre Sarquis.

A live será transmitida pelo canal do TCE-MT no YouTube e pelo perfil do Facebook. As inscrições podem ser feitas aqui, sendo que os participantes que se inscreverem e estiverem logados no Portal do Aluno durante a transmissão receberão certificado de 2 horas.

Ao longo do ano passado, o TCE-MT realizou 19 lives, que alcançaram mais de 34 mil visualizações no YouTube e Facebook e certificaram mais de 1 mil participantes. O objetivo das lives foi buscar suprir as necessidades dos profissionais da gestão pública que atuam nos municípios do Estado em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

