TCE-MT determina que Prefeitura de Cuiabá não descarte medicamentos vencidos antes de auditoria

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) prossegue com o workshop voltado para os municípios adesos ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) até o dia 10 de maio.

A abertura do workshop foi realizada na quarta-feira (28) com a palestra do doutor em administração e mestre em administração pública pela FGV, Humberto Falcão Martins, que abordou o tema: “Para que planejar em tempos de crise?”. A programação contou com a participação do presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, e do supervisor da Escola Superior de Contas, conselheiro José Carlos Novelli, que deram as boas-vindas aos representantes dos municípios adesos ao PDI.

Também participam da abertura, o secretário de Apoio às Unidades Gestoras (SAUG), Adjair Roque de Arruda, a secretária de Articulação Institucional (SAI), Cassyra Vuolo e o professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Alexandre dos Anjos.

O segundo dia de workshop, realizado nesta quinta-feira (29) pela manhã, contou com Módulo I – Planejamento Estratégico, onde ocorreu a apresentação do PDI e Plano de Trabalho para 2021. O coordenador do projeto I, Guilherme de Almeida, fez a Conceitualização e Contextualização sobre o uso da ferramenta estratégica na gestão pública. Também fizeram apresentações os professores da UFMT, José Jaconias e Paulo Ramalho.

Nesta sexta-feira (30), acontece o terceiro dia de workshop, com reunião dos coordenadores do projeto I, das 9h às 11h, pelo aplicativo de reunião zoom. A primeira parte conta com a estrutura e comitê de gestão estratégica, autoridade e responsabilidade do coordenador, termo de adesão, ministrada por Volmir Manhabosco. Já a parte II conta com a parametrizações do sistema GPE (cadastro e credenciamento de usuários, cadastro da identidade organizacional, cadastro de um novo indicador, cadastro de objetos estratégicos), conduzido por Simone Rezende Albuquerque.

O quarto dia de workshop será realizado na segunda-feira (3), das 9h às 11h, sobre o Sistema de Gerenciamento do Plano Estratégico GPE. Essa reunião é voltada aos secretários e assessores, coordenadores, diretores, gerentes e equipes técnicas das prefeituras responsáveis pelo PDI, juntamente com as equipes da SAUG e SAI do TCE-MT. A reunião será dividida em parte III e IV, contando com a apresentação do GPE- funcionalidades e parametrizações e oficina demonstrativa com exercícios e práticas de parametrização do sistema e inserção do plano estratégico no GPE (cadastro de metas de longo, cadastro de metas de curto, cadastro de iniciativas e cadastro de ações). Os tópicos serão conduzidos por Volmir Manhabosco e Simone Rezende Albuquerque.

Já na quinta-feira (6) será realizado o quinto dia de workshop, sobre Sistema de Gerenciamento do Plano GPE, das 9h às 11h pelo aplicativo zoom. Na parte V, Volmir Manhabosco vai tratar sobre o lançamento de resultados, monitoramento e avaliação. Já na parte VI, Simone Rezende Albuquerque conduz a oficina demonstrativa com exercícios e práticas no uso dos relatórios e de mecanismo de monitoramento e avaliação.

O sexto e penúltimo dia de workshop será na sexta-feira (7), das 9h às 11h, e terá como tema o Projeto II do PDI – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã. Na parte I, Cassyra Vuolo fará a apresentação do projeto 2 do PDI com a conceitualização e contextualização, cronograma e plano de trabalho para 2021 e na parte II, conduz a oficina e práticas sobre a elaboração dos planos e monitoramento das metas, lançamento de resultados e evidências no GPE.

O último dia de workshop acontece no dia 10 de maio, segunda-feira, também das 9h às 11h, sobre a Interrelação entre Planejamento Estratégico x demandas da sociedade. Na parte III, Volmir Manhabosco faz a apresentação do mecanismo e funcionalidades no GPE para inserção das demandas do CPP´s. relatórios analíticos e gerenciais. Já na parte IV, ocorrem oficinas práticas com técnicas de reconhecimento das demandas da sociedade no Plano Estratégico, conduzido por Simone Rezende Albuquerque.

